Donde las dunas se rinden al Atlántico

Una propuesta para descubrir el encanto de un antiguo pueblo de pescadores donde el tiempo parece transcurrir a otro ritmo. El viaje conecta ciudades y transforma el recorrido en parte de la experiencia

domingo 15 de noviembre de 2026 | 1:00hs.

Se acerca el verano y la idea del sol y la playa empieza a rondar en la cabeza, pidiendo a gritos un destino exótico de arenas finas y aguas cálidas. Hay una magia singular en planear un viaje que une los dos extremos de Sudamérica: partir desde Posadas o desde cualquier rincón de nuestra provincia de Misiones para terminar allí donde las dunas doradas se funden con el azul cristalino del Atlántico, en Jericoacoara, o simplemente Jeri, como la llaman habitualmente.

La aventura comienza bien temprano en la Terminal de Ómnibus de la capital misionera, abordando un colectivo de larga distancia que serpentea por la ruta nacional 12 hacia la Terminal de Puerto Iguazú. Al llegar a la Ciudad de las Cataratas, el cruce internacional se resuelve con absoluta agilidad tomando un remís o un auto de aplicación directo hasta el Aeropuerto Internacional de Foz de Iguazú. Para quienes prefieren la independencia de las cuatro ruedas, existe la alternativa igual de tentadora de encarar el trayecto en auto particular desde Posadas hasta Foz y dejar el vehículo resguardado en el estacionamiento de la propia terminal aérea brasileña durante toda la estancia en el norte, recordando siempre llevar la cobertura de seguro Mercosur al día y un buen margen de tiempo para los trámites migratorios.

Levantando vuelo

Despegar desde el lado brasileño representa la verdadera llave de paso para viajar a precios accesibles hacia el Nordeste. Tras un vuelo con escala rápida en San Pablo, el avión toca pista en el Aeropuerto Internacional Pinto Martins, de Fortaleza. Pero la travesía hacia Jericoacoara no termina ahí; el verdadero bautismo de viaje y aventura única comienza allí, al tomar un autobús de línea desde la capital cearense hacia Jijoca de Jericoacoara. En ese punto estratégico, la ruta de asfalto muere y se produce la mítica transición a las “jardineiras”, unas camionetas de tracción 4x4 adaptadas con bancos de madera en la caja, capaces de navegar durante cuarenta minutos entre médanos imponentes y huellas de arena suelta. Llegar hamacándose entre las dunas, con la brisa marina golpeando la cara mientras el sol empieza a caer, es la entrada triunfal a un universo aparte.

Al bajar de la jardineira en la Vila de Jericoacoara, lo primero que impacta es el silencio absoluto de los motores, sustituido únicamente por el murmullo de las olas y el silbido constante del viento. En este antiguo pueblo de pescadores no hay vehículos particulares, no existen los semáforos ni las veredas pavimentadas; todo es arena fina e itinerarios a pie. La única consigna indispensable entre los viajeros es calzarse unas chancletas rústicas o directamente andar descalzo. Cerca de las 5 de la tarde, la villa entera parece ponerse de acuerdo para sincronizar sus pasos hacia la playa oeste. Allí se yergue imponente la Duna do Pôr do Sol, donde cientos de personas escalan la ladera de arena para sentarse en la cumbre a contemplar cómo el sol se sumerge entero en el océano Atlántico, en un espectáculo de tonos anaranjados que culmina invariablemente entre aplausos colectivos y el encendido de las luces en los carritos de caipirinhas a la orilla del mar.

El camarão no abacaxi

A la hora del almuerzo o la cena, la escena gastronómica de Jeri sorprende por una versatilidad que combina con maestría el sabor auténtico de la cocina de playa con propuestas de alta cocina internacional. A lo largo de la Rua Principal y la Rua das Dunas conviven comedores rústicos a la sombra de cocoteros con bistrots refinados con piso de arena. El rey indiscutido de la mesa local es el famoso “camarão no abacaxi” (camarones servidos dentro de un ananá ahuecado), una delicia regional donde los mariscos frescos se saltean en cremosas salsas gratinadas de queso catupiry o leche de coco, contrastando el toque dulce de la fruta tropical con el sazón marino del Ceará. A este plato insignia se le suman banquetes de pescados enteros a las brasas, langostas a la manteca de hierbas, moquecas de mariscos recién capturados y las tradicionales tapiocas o crepes servidos en los paradores costeros.

De igual forma, la infraestructura hotelera del lugar responde a todos los estilos de viaje manteniendo siempre una arquitectura en armonía con la naturaleza circundante. La oferta va desde acogedores hostales y chalés rústicos atendidos por locales, ideales para mochileros y parejas que buscan sencillez, hasta encantadoras posadas “boutique” con jardines tropicales, piscinas de borde infinito y servicios de spa de primer nivel. Para quienes persiguen el lujo sin perder el espíritu descalzo, los resorts eco-chic e íntimos hoteles a orillas del mar permiten despertar con vista directa a los médanos y al océano.

Los días transcurren entre expediciones a la altura de la naturaleza circundante. El circuito del Lado Este, que se puede recorrer compartiendo un paseo en buggy o camioneta para abaratar costos, conduce directamente hasta la célebre Lagoa do Paraíso. Sus aguas dulces son tan transparentes que parecen una piscina natural infinita, famosa mundialmente por las coloridas hamacas paraguayas sumergidas a mitad de la corriente donde el descanso es obligatorio. Evitando los paradores turísticos más costosos, basta con pedirle al conductor que haga parada en las barracas locales tradicionales para disfrutar del paisaje pagando únicamente lo que se consume. El viaje se completa con la caminata gratuita hacia la Pedra Furada, un impresionante arco rocoso esculpido por el mar al que se accede bordeando la costa durante la marea baja. Al caer la noche, las callejuelas iluminadas por faroles invitan a probar platos ejecutivos de pescado fresco en los comedores de la zona céntrica y a perder la noción del tiempo bailando forró a cielo abierto bajo la inmensidad de las estrellas.

Desde Jijoca, el último tramo hasta Jericoacoara se realiza en camionetas 4x4 adaptadas, conocidas como jardineiras

El itinerario de regreso reserva una escala final perfecta antes del carreteo definitivo hacia el sur: quedarse dos noches en Fortaleza para sumergirse en el pulso de una verdadera metrópoli costera del Nordeste. Desandando el camino de arena en la jardineira y el colectivo de línea hacia la capital, la ciudad recibe al viajero con la brisa de la Praia de Meireles y el aroma inconfundible de su gastronomía regional. Son dos días ideales para recorrer el histórico Mercado Central, perderse entre sus tres pisos repletos de encajes, artesanías de corteza y castañas de cajú recién tostadas, y deleitarse en las barracas de la Praia do Futuro con una auténtica moqueca de mariscos o el infaltable baião de dois, esa combinación mestiza de arroz, feijão, queso de coalho y carne del sol que resume los sabores del Ceará.