Noche Fun!

El ciclo de cine regional proyectó un premiado documental sobre la dictadura en Paraguay con foco en la imagen pública

domingo 15 de noviembre de 2026 | 1:00hs.

Cecilia Rodríguez, Gustavo Carbonell y Germán Kannemann.

La lente sobre las huellas del régimen de Stroessner En el marco del Ciclo Mandioca, dedicado a visibilizar producciones audiovisuales de Misiones y la región, presentó ‘Bajo las banderas, el sol’, película de Juanjo Pereira que atrajo una importante cantidad de público a la sala Imax del Parque del Conocimiento. Es que el documental, “realizado íntegramente con material de archivo, ecorre la dictadura que gobernó Paraguay entre 1954 y 1989 y examina cómo la propaganda contribuyó a sostener el poder y construir la imagen de Alfredo Stroessner”. Las raíces paraguayas fueron el denominador común en buena parte de los presentes. Entre ellos se destacan Gustavo Palucito y María Martínez, cuya prédica familiar rindió sus frutos. Oriundos del vecino país, siempre recalcaron que no se debe olvidar lo sucedido durante el régimen stronista, ya que ellos lo vivieron y sufrieron. Las entradas para ver la película se las regalaron sus hijos. El documental reúne noticieros, emisiones televisivas, películas propagandísticas y documentos desclasificados recuperados. Ese material permite explorar el culto al dictador y las alianzas internacionales que contribuyeron a sostenerlo, al tiempo que abre una reflexión sobre los medios de comunicación y la memoria colectiva. Ana, Inés, Graciela, Lidia, Fernanda, Eduardo, Pepa y Roberto se reunieron para ver ‘Bajo las banderas, el sol’. ‘Bajo las banderas, el sol’, de Juanjo Pereira, ganó el Gran Premio del Bafici 2025. Juan Pablo Ochoa y Amanda Ocampo. Florencia Aguirre y María Arrúa. Graciela Cartta y Martha Roca. en el Imax , aguardando la proyección. Hernán Salinas junto a Keila Fontana y Daniela Rocha Gustavo Palucito y María Martínez, testigos de los años de plomo en Paraguay.

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