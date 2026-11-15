Noche Fun!
La lente sobre las huellas del régimen de Stroessner
En el marco del Ciclo Mandioca, dedicado a visibilizar producciones audiovisuales de Misiones y la región, presentó ‘Bajo las banderas, el sol’, película de Juanjo Pereira que atrajo una importante cantidad de público a la sala Imax del Parque del Conocimiento. Es que el documental, “realizado íntegramente con material de archivo, ecorre la dictadura que gobernó Paraguay entre 1954 y 1989 y examina cómo la propaganda contribuyó a sostener el poder y construir la imagen de Alfredo Stroessner”.
Las raíces paraguayas fueron el denominador común en buena parte de los presentes. Entre ellos se destacan Gustavo Palucito y María Martínez, cuya prédica familiar rindió sus frutos. Oriundos del vecino país, siempre recalcaron que no se debe olvidar lo sucedido durante el régimen stronista, ya que ellos lo vivieron y sufrieron. Las entradas para ver la película se las regalaron sus hijos.
El documental reúne noticieros, emisiones televisivas, películas propagandísticas y documentos desclasificados recuperados. Ese material permite explorar el culto al dictador y las alianzas internacionales que contribuyeron a sostenerlo, al tiempo que abre una reflexión sobre los medios de comunicación y la memoria colectiva.