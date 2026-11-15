Rosella, el nombre misionero del hibiscus

La planta que se cultiva tradicionalmente en Misiones es la misma que ganó popularidad como hibiscus en las dietéticas. La ingeniera del Inta Maricel Bálsamo explica sus características y los desafíos productivos

domingo 15 de noviembre de 2026 | 1:00hs.

La rosella, conocida también como hibiscus o flor de Jamaica, es una planta que se cultiva en Misiones a pequeña escala y que en los últimos años ganó popularidad por sus propiedades antioxidantes y su utilización en infusiones.

La ingeniera del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (Inta), Maricel Bálsamo, explicó que no existe una diferencia entre la rosella que se produce tradicionalmente en Misiones y el hibiscus que se ofrece en los comercios. Ambos nombres hacen referencia a la misma especie, Hibiscus sabdariffa, también conocida como flor de Jamaica. “Es la misma especie”, aclaró la especialista, quien consideró importante informar al consumidor sobre esta cuestión.

En Misiones, la producción se mantiene en superficies pequeñas, generalmente destinadas al consumo familiar y a la elaboración artesanal de mermeladas, dulces y otras preparaciones regionales. En cambio, el producto que se encuentra en las dietéticas y en los canales de comercialización masiva es mayoritariamente importado. Los principales países de origen son Egipto y Nigeria, cuyos precios resultan muy competitivos frente a los costos locales.

Mucha mano de obra

Uno de los principales obstáculos para ampliar el cultivo en Misiones es la cantidad de trabajo que requiere durante todo el ciclo. Bálsamo explicó que la cosecha es escalonada y que, además de recolectar las flores, es necesario acondicionarlas para separar los cálices (parte exterior de la flor) de la cápsula central que contiene las semillas. Esa es precisamente la parte de la planta que se comercializa.

A esto se suma el proceso de secado, que requiere instalaciones adecuadas. Debido a la elevada humedad ambiental de la provincia, no es conveniente exponer directamente el producto al sol, ya que puede perder calidad y coloración. Por eso se utilizan superficies o catres de secado, donde las tandas pueden permanecer entre tres y cinco días, según las condiciones del tiempo.

El hibiscus que se encuentra en las dietéticas y en los canales de venta masiva es mayormente importado. Los principales países de origen son Egipto y Nigeria

“Es una producción que es altamente demandante de mano de obra. Lleva muchos jornales en el ciclo de cultivo”, señaló Bálsamo. Por ese motivo, consideró que actualmente resulta muy difícil competir con los valores del producto importado. “Lo que se hace en Misiones no es para venta por fuera de la provincia. Se usa para mermeladas, dulces y otras elaboraciones. Realmente es una producción artesanal y regional”, describió.

No obstante, planteó que una alternativa podría ser apuntar a mercados más selectos y diferenciar la producción local por su calidad.

Plantas muy chiquitas para cosechar

Otro aspecto que preocupa es el desarrollo que tuvieron las plantas durante los últimos meses. Bálsamo observó que, en comparación con la temporada anterior, los ejemplares presentan un crecimiento considerablemente menor, una situación que atribuyó a las condiciones climáticas poco habituales de este año.

La rosella es una especie de clima subtropical que necesita temperaturas elevadas y muchas horas de sol para desarrollarse. Además, es una planta de día corto: comienza a recibir el estímulo para la floración cuando los días empiezan a acortarse, hacia fines de diciembre, después del 21 de diciembre.

Sin embargo, la falta de temperaturas suficientemente altas y de radiación solar durante buena parte de la temporada limitó el crecimiento. Para ilustrar la diferencia entre campañas, Bálsamo comparó las dimensiones de sus plantas: “El año pasado me llegaban debajo del pecho. Y ahora no me alcanza la rodilla”.

Aunque todavía podrían experimentar cierto crecimiento si mejoran las condiciones, anticipó que se esperan plantas pequeñas y una floración más acotada. “Vamos a tener plantas muy chiquitas con una floración bastante acotada también, porque las plantas no se han desarrollado”, advirtió.

La recolección comienza habitualmente en enero y se extiende de manera escalonada hasta las primeras heladas, que terminan con el ciclo de una planta anual. Por eso, el desarrollo que alcancen durante las próximas semanas será determinante para la producción de este verano.

Múltiples usos

Además de su utilización en mermeladas y dulces, la rosella se consume en distintas partes del mundo como infusión y bebida refrescante, conocida popularmente como agua de Jamaica. También tiene aplicaciones industriales, especialmente como colorante natural para bebidas y medicamentos.

Bálsamo señaló que su popularidad reciente está vinculada, en parte, a la difusión de sus propiedades antioxidantes y a la presencia de vitamina C. La investigadora también participó en un trabajo sobre la actividad antioxidante del hibiscus y su combinación con yerba mate.

En ese estudio observaron que, al mezclar ambas plantas, aumentaba la presencia de antocianinas, los pigmentos responsables de la coloración característica de la rosella, pero disminuían otros indicadores, como los polifenoles totales y la capacidad antioxidante de la mezcla respecto de la yerba mate sola.

La especialista consideró importante brindar información clara a los consumidores sobre el origen y las características del producto. En ese sentido, remarcó que Misiones cuenta con condiciones naturales favorables para el cultivo, pero que su expansión comercial depende también de encontrar mercados que permitan afrontar los elevados costos de producción.