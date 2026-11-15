“Tambores en el Monte” hizo vibrar la Plaza de la Paz de San Pedro

Se trata de una propuesta que reúne a niños, adolescentes y jóvenes.

domingo 15 de noviembre de 2026 | 0:01hs.

El sonido de los tambores, la fuerza de los bombos y la combinación de ritmos transformaron la Plaza de la Paz de San Pedro en un escenario de encuentro cultural durante la tarde noche del viernes. El anfiteatro fue sede de la tercera edición de “Tambores en el Monte”, una propuesta que reunió a niños, adolescentes y jóvenes, quienes demostraron sus habilidades musicales y compartieron con el público la alegría de expresarse a través de la percusión.

La actividad fue organizada por el taller de percusión afrolatina del Instituto San Francisco de Asís, coordinado por el profesor de Música e instructor de percusión Cristian Fabián Mallorquín. Contó con la participación de Los Reyes del Mogas, el taller de percusión de la Escuela Normal Nº 14 y el Espacio de Recreación Isondú, cuyos integrantes aportaron diferentes interpretaciones a una jornada marcada por el ritmo, el compañerismo y el entusiasmo.

Uno de los momentos destacados estuvo a cargo de la banda Sic Parvis Magna, integrada por estudiantes del Instituto San Francisco. El grupo interpretó ritmos clásicos de la tradición afrolatina, particularmente aquellos provenientes de Salvador de Bahía, Brasil, junto con composiciones rítmicas desarrolladas y perfeccionadas por sus propios integrantes.

La precisión de los acentos, la coordinación de los instrumentos y la intensidad de las interpretaciones permitieron trasladar por momentos al público al ambiente de los tradicionales cuerpos de percusión brasileños. Las cajas y los bombos marcaron el pulso de obras que reflejaron tanto el aprendizaje musical como la capacidad de los jóvenes para construir propuestas colectivas.

Al referirse al sentido de esta iniciativa, Mallorquín destacó que la propuesta tiene como eje principal la formación de los estudiantes en el conocimiento histórico y cultural de la percusión afrolatina, con una mirada que trasciende lo estrictamente musical. En ese sentido, explicó que el trabajo busca “contribuir al equilibrio colectivo y a la relación social con los demás”, una expresión que resume la importancia de aprender a escuchar, compartir y construir música en conjunto.

Un espacio de inclusión que crece desde la escuela

El taller de percusión del Instituto San Francisco nació hace cinco años como un proyecto institucional destinado a ofrecer a los estudiantes un espacio de encuentro, contención y expresión artística. La iniciativa busca que los jóvenes puedan compartir experiencias, reflexionar sobre la cultura afrolatina y encontrar en la música una manera de expresar sus emociones y su identidad.

Para llevar adelante la propuesta se convocó al profesor Mallorquín, quien asumió la formación teórica y práctica de los estudiantes. Las clases se desarrollan dos veces por semana, entre abril y noviembre, y los alumnos tienen la posibilidad de incorporarse voluntariamente.

Con el crecimiento del taller, en 2023 surgió el Encuentro de Percusión “Tambores en el Monte”, concebido como una propuesta de inclusión e integración cultural. Su creación contó con el respaldo de la directora institucional Zara Vadillo y el acompañamiento del equipo directivo y docente.

Desde entonces, el evento se realiza anualmente y suma nuevas actividades y agrupaciones invitadas. La tercera edición permitió consolidar un espacio donde niños y jóvenes de diferentes instituciones pueden intercambiar experiencias y mostrar sus conocimientos ante la comunidad.

La banda del Instituto lleva el nombre Sic Parvis Magna, expresión latina que significa “la grandeza nace de pequeños comienzos”. Una denominación que refleja el recorrido de un proyecto que comenzó dentro de la escuela y hoy logra proyectarse hacia la comunidad mediante encuentros culturales.

La jornada dejó en evidencia el valor de estos espacios para la formación de los jóvenes, no solamente por los conocimientos musicales adquiridos, sino también por la posibilidad de fortalecer vínculos y conocer expresiones culturales de otras regiones.