Un apellido en los archivos que posibilita nuevas respuestas e interrogantes

El investigador Daniel Ostapchuk halló en un censo de 1801 nuevas pistas sobre Andresito y sus hermanos. Detrás del descubrimiento hay años de labor en archivos

sábado 14 de noviembre de 2026 | 23:01hs.

Un apellido asentado en un antiguo documento dormido en el Archivo General de la Nación en Buenos Aires echó luz acerca de un joven Andresito y sus tres hermanos.

Daniel Ostapchuk, investigador de archivos históricos y vicepresidente de la Asociación Héroes Guaraníes, se encontró con esa referencia durante su labor para un proyecto sobre granaderos misioneros. “Fue una bomba y pensé ¡qué gran noticia para la historia de Misiones!”, dijo el investigador apostoleño, que reside en Buenos Aires y también integra el Espacio de Reflexión Histórica Matías Abucú.

En su pesquisa y leyendo el material de la Caja de Sala IX 18-02-06 División Colonia - Sección Gobierno - Misiones Pueblos- Padrones 1801 - dio con el censo del Departamento Yapeyú. En en el apartado del Real Pueblo de San Francisco de San Borja con fecha 12 de marzo, en el listado del cacicazgo de Ibamimbí, marcó con el dedo:

14 …. Andrés Guacurarí… huérfano

5 ..…. Lorenzo Guacurarí …. Id

9 …… Romualda Guacurarí … huérfana

16 …. *Franca Borja Guacurarí … Id

*Abreviatura Franca de Francisca

Esta información habilita a detenerse en una afirmación que circuló años, que el diminutivo Andresito respondía a su baja estatura. A partir de este registro, el investigador consideró que el apelativo podría estar relacionado con su juventud.

“A partir de este nuevo documento podemos determinar la edad de Andresito, que habría nacido en 1786. Si tomamos la fecha del 30 de noviembre, en marzo de 1801 tenía 14 años”, refirió.

El descubrimiento tuvo grandes repercusiones más allá de la investigación particular. Ostapchuk recibió consultas de personas interesadas en conocer cómo había llegado hasta ese documento y compartió el material con otros investigadores e historiadores.

Viajó especialmente a Misiones para entregar junto a las asociaciones con las que lleva adelante sus investigaciones una copia del censo al Museo Cambas y la Junta Histórica de Misiones.

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Años tenía Andrés Guacurarí cuando fue censado en el departamento Yapeyú junto a sus tres hermanos

“A partir de ahora comienza una nueva etapa para los historiadores, que es poner en relación este registro con otros documentos y saberes que ya están y ver qué nuevos datos pueden surgir y qué nuevas líneas de investigación”, analizó.

En este sentido, describió que su tarea está orientada a recorrer archivos, buscar información específica, rastrear nombres, censos y listados que permitan reconstruir trayectorias individuales y realizar conexiones. “Yo me dedico a ver archivos, es una tarea apasionante, que lleva horas y horas de lectura y revisión de documentos, eso te da cierta experiencia y entrenamiento para leer abreviaturas y reconocer información que puede ser valiosa”.

El resultado de esa indagación por el contenido de los documentos, el investigador los comparte con historiadores y la sociedad en general y además tiene sus propias publicaciones.

Las mujeres de la familia de Andrés

Junto a la historia de Guacurarí aparece Melchora Caburú, como su pareja y también lideresa. Ahora, el censo también nos hace saber de la existencia de dos hermanas cuya trayectoria todavía no pudo establecerse.

“Hay que ver si se puede establecer qué pasó con esas dos hermanas de Andresito; de Lorenzo se conoce algo, pero de ellas nada”, indicó. Tener certezas sobre si llegaron a la adultez, dónde vivieron y si pudieron acompañar de alguna manera la vida de Andrés durante su etapa militar depende de encontrar nuevos registros.

Ostapchuk examinó 300 cajas del Archivo General de la Nación, del área dedicada a los pueblos de Misiones, “hay unas 4.900 cajas, sin mayores rótulos”, contó

El investigador ya tiene identificada una línea posible. Encontró documentación censal de 1813 correspondiente al departamento Concepción, pero todavía necesita localizar los registros de Yapeyú. “En ese caso podría encontrar información sobre Francisca y Romualda, si seguían en Yapeyú; Andrés y Lorenzo probablemente no figuran entre los habitantes por encontrarse en campaña militar”.

Sin bien su proyecto actual tiene que ver con los granaderos misioneros de San Martín y con el héroe Matías Abucú, Ostapchuk está siempre atento a cualquier dato que entre en el radar de la historia regional.

Rememoró que lleva más de cuatro años dedicado a esta tarea internándose en archivos de distintas ciudades. Su recorrido comenzó con la investigación sobre Abucú, a partir de la cual pudo reconstruir aspectos de su vida familiar. Esa investigación derivó en otra búsqueda, “estoy trabajando en las identidades de los 54 granaderos guaraníes que participaron junto a San Martín en las campañas militares”.

En el seguimiento de esas sendas comenzó a revisar censos y listados de la época. Así llegó al documento que contiene referencia a Guacurarí.

El trabajo con los archivos históricos tiene sus propias dificultades. Muchos documentos están escritos en manuscritos antiguos, con caligrafías diferentes de las actuales y abundantes abreviaturas. Leerlos exige familiarizarse con las formas de las letras, reconocer nombres escritos de distintas maneras y aprender a interpretar registros que, en ocasiones, también están deteriorados.

Hallazgo silencioso que hizo ruido

En medio de esta tarea de investigación, en una de esas largas jornadas de archivo en AGN buscando otro dato dio con el nombre de Andrés Guacurarí. Fue con algo de suerte, intuición y mucha dedicación. “Cuando vi el censo de 1801, no tenía que ver con lo que estaba buscando en ese momento, pero por curiosidad lo hojeé y ahí estaba Andresito”.

En este censo también se puede leer el apellido del comandante de las Misiones con “C”. Ostapchuk precisó que este folio además refuerza que la escritura correcta del apellido del prócer es con C, un tema que fue controversial en su momento. “Hay un documento firmado por Andrés como Andrés Artigas, y otro registro encontrado por Pablo Camogli, en Santa Fe, donde Lorenzo Guacurarí escribe su apellido con C. Para mí no hay mucha discusión ya ahí”.

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