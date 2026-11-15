La centenaria búsqueda de los documentos de Andrés Artigas

Hace 150 años se viene llevando adelante una tarea silenciosa de búsqueda, recopilación y publicación de datos referidos a Guacurarí y su época

domingo 15 de noviembre de 2026 | 6:05hs.

Por Daniel Cantero

Historiador, docente

Se suele afirmar que en los últimos años se “redescubrió a Andresito”. Sin embargo, desde hace más de 150 años se viene llevando adelante una tarea de búsqueda, recopilación y publicación de datos referidos al comandante guaraní y su época. De manera muy publicitada en ocasiones, pero en la mayoría de los casos de forma silenciosa, es una tarea en la que hicieron su aporte tanto historiadores profesionales como numerosos aficionados que compartieron a través de los años la pasión por estudiar el pasado local. La reconstrucción del rompecabezas histórico es una tarea colectiva, en la que a través de los años se fueron hallando las diferentes piezas de las que hoy disponemos. Este año se encontró una nueva: un censo de San Borja que obliga a repensar los primeros años de Andresito.

La dispersión de las fuentes

La narración basada únicamente en documentos es sólo una crónica; la teoría sin un sólido anclaje empírico, por su parte, se convierte en una entelequia desconectada de la realidad. La clave de la ciencia histórica está en buscar un punto medio, un equilibrio entre la elaboración teórica y la documentación disponible que nos permita reconstruir los hechos del pasado de forma crítica. En el caso misionero, eso no es siempre sencillo, particularmente en lo que tiene que ver con la historia del siglo XIX, por la escasez y dispersión de los documentos, y por una fuerte tendencia a caer en una narración de bronce, heroizante, pero que no siempre da cuenta de los conflictos y las complejidades.

El caso de Andrés Artigas ilustra claramente uno de los principales problemas que afecta al estudio de la historia misionera de los siglos XVII, XVIII y XIX: la ausencia de fuentes documentales en los archivos locales. Existe un único documento original de Andresito en la provincia: una carta firmada en Candelaria en la Navidad de 1815, que era propiedad de Aníbal Cambas y se encuentra actualmente resguardada en el Palacio Legislativo. El resto se encuentra en archivos de otras provincias o del exterior, lo cual dificulta sensiblemente la tarea del historiador.

Las primeras referencias

Ya viajeros y cronistas del siglo XIX hicieron referencia a Andrés Artigas. En 1846 se publicaron las ‘Cartas de Sudamérica’, de los hermanos John y William Parish Robertson, en Inglaterra, incluyendo una descripción de la ocupación de Corrientes por parte de las fuerzas guaraníes en 1818, proporcionada por otras dos hermanas, Jane y Anne Postlethwaite, quienes habían sido testigos de los hechos relatados. Víctor Martin de Moussy, por su parte, en su ‘Memoria histórica’ (1856), proporcionaba una primera biografía del comandante guaraní. Se basó en los datos aportados por el cura de San Borja, Jean Pierre Gay, un religioso que tuvo contacto con personas que lo habían conocido. Aunque con algunas imprecisiones, en general los principales aspectos del gobierno de comandante, llamado erróneamente “Andrés Tacuarí”, ya estaban desarrollados: sus campañas contra paraguayos y portugueses, las principales batallas en las que participó y su apresamiento para terminar sus días en Río de Janeiro.

Cantero y estudiantes trabajando con documentos históricos en el Taller de Historia Argentina y Americana I de las carreras de Profesorado y Licenciatura en Historia de la Facultad de Humanidades de la Unam.

Foto: Julián Grondona

Al avanzar el siglo, empezó a imponerse el criterio de construcción de la ciencia histórica propuesto por Leopold von Ranke en Europa, basado sobre todo en la búsqueda de documentos, considerados como la clave para arribar a una pretendida objetividad histórica. Con esa finalidad, Bartolomé Mitre recopiló un importante volumen de documentos, entre ellos copias de buena parte de la correspondencia conservada de Andresito, a la que accedió a partir de su amistad con el uruguayo Andrés Lamas. En su ‘Historia de Belgrano’ hizo referencia a las campañas de Andresito, utilizando ya el correcto apellido de “Guacurari”. Muchas de esas cartas fueron publicadas póstumamente por el Museo Mitre y constituyeron la piedra angular de los estudios sobre la temática de principios del siglo XX.

Andresito en la historiografía del siglo XX

Con posicionamientos diversos y enfoques favorables o condenatorios, la figura de Andresito fue abordada por historiadores de Uruguay, de Corrientes y de Misiones a principios del siglo XX. Salvo algunos descubrimientos puntuales, en general se recurría a los documentos publicados en 1914 por el Museo Mitre.

En Misiones, la construcción de la denominada “misioneridad” a partir de la obra de los historiadores vinculados a la Junta de Estudios Históricos de Misiones, y particularmente la de su presidente, Aníbal Cambas, tuvo en la figura de Andresito un elemento fundamental. El comandante fue ubicado en un status de héroe y prócer local, cuya imagen debía estar presente a través de estatuas y nombres de calles e instituciones. En general, más que dar a conocer documentos nuevos, se procedió a sistematizar y divulgar un conocimiento que estaba disperso.

Con el correr de los años surgieron nuevas obras, hoy clásicas, como la separata especial de la revista Todo es Historia, de Julio César Sánchez Ratti (1970), o el libro ‘Andresito Artigas en la emancipación americana’, de Salvador Cabral, en 1980. Más allá de los posicionamientos ideológicos diversos, fueron pocos los documentos desconocidos que se dieron a conocer en la segunda mitad del siglo XX.

En los años 90 comenzó la “Era Machón”. A partir de numerosas publicaciones, Jorge Francisco Machón dio a conocer nuevas facetas de Andresito y de la historia general de Misiones del siglo XIX, basadas en una rigurosa búsqueda documental en archivos de Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay y España. Su obra, sumada a la de José Luis Savoini en Corrientes, dieron a conocer numerosos documentos salidos de la pluma de Andresito, muchos de ellos inéditos, sobre todo los conservados en el Archivo Histórico de Corrientes. A ello se sumó la publicación de la extensa colección denominada Archivo Artigas en el Uruguay, cuyos tomos 29 (1997) y 32 (2000) incluyeron documentación parcialmente inédita referida a Andresito.

Los últimos avances

Los últimos aportes documentales de Machón se dieron en los años 2007 y 2008 cuando, en una investigación desarrollada en Río de Janeiro, de la que formé parte, se hallaron importantes datos referidos a la prisión de Andresito y su liberación.

Durante casi 20 años, estos eran los últimos datos descubiertos, referidos al final de la vida de Andresito. Su origen seguía sin ser develado. Este año, sin embargo, con el censo dado a conocer por Daniel Ostapchuk se hicieron importantes avances: una sencilla hoja en un expediente hasta hoy desconocido del Archivo Histórico Nacional de Buenos Aires nos permite conocer la edad de Andresito (tenía 14 años en 1801) y por lo tanto, se pudo determinar su año de nacimiento, 1786. Era huérfano, y a su hermano Lorenzo se le agregan ahora dos hermanas, Romualda y Francisca.

Queda mucho por investigar aún. Nadie sabe qué otras sorpresas nos deparan los numerosos fondos documentales todavía no trabajados.

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