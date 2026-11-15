La historia detrás de la historia

¿Héroe o villano? El historiador Alexander Gómez analizó las distintas versiones de Andresito y convino: “La historia no es neutral”

domingo 15 de noviembre de 2026 | 6:05hs.

Alexander Gómez, profesor y licenciado en Historia por la Unam y becario del Conicet. Sus líneas de investigación se orientan hacia la historia de la historiografía y los usos públicos del pasado. Foto: Agustina Vera

Hace poco, un nuevo documento descubierto por el investigador Daniel Ostapchuk, un censo de 1801, cambió lo que creíamos saber de Andrés Guacurarí. Andresito, de quien en cuanto a su historia biográfica aún hay muchos matices que se desconocen y dejan huecos que quedan por rellenar. Se cree que nació en São Borja, en el estado brasileño de Río Grande do Sul, mientras que otros historiadores dicen que fue en Santo Tomé, en la actual provincia de Corrientes, -una fecha vinculada más que nada al nacimiento de San Martín-. Si bien también se decía que fue huérfano, el censo lo confirma. Tal descubrimiento no cambia la historia de quién fue Andresito para el pueblo misionero, pero sí ayuda a conocer más sobre aquel caudillo, que siendo muy joven ya formaba parte de las filas de los Pueblos Libres, junto a su protector y padre adoptivo, el general Artigas.

Halo de misterio

El historiador Alexander Gómez reflexionó acerca de este reciente descubrimiento que da pie para conocer más del prócer misionero. “Sobre Andresito, a pesar de que uno pensaría que se conocen muchas cosas, hay todo un halo de misterio en torno a su figura, no se sabía ni dónde nació ni cuándo”.

Lo que más resuena es qué sucedió después de 1821, cuando se pierde su rastro. En 1818 ocupa Corrientes, en 1819 es capturado por las fuerzas portuguesas y se dice que fue liberado alrededor de 1821. Desde entonces, desaparece de las fuentes. Los restos de Andresito nunca fueron encontrados, no se sabe con certeza a qué edad murió, dónde ni cómo. “Es interesante ver cómo una figura política tan importante desaparece de las fuentes a una edad tan corta”, señaló Gómez. “Es la frustración de un historiador, preguntas que no se pueden responder”.



Dos relatos opuestos, dos contextos políticos

Andresito, máximo prócer misionero, sin embargo es para parte de la historia de Corrientes, una figura controvertida y con muchas sombras.

Este contraste de perspectivas es tema de investigación del historiador, que sobre este contrapunto explicó: “La historia no es neutral: cada época reivindica figuras del pasado para legitimar posiciones del presente”.

“El pasado es un campo de batalla”, marcó.

“Sobre Andresito, a pesar de que uno pensaría que se conocen muchas cosas, hay todo un halo de misterio en torno a su figura”

La provincia de Corrientes, a fines del siglo XIX, construye la historia de Andresito como esa “leyenda negra”, lo quita del centro de “salvador” y lo muestra como un bárbaro, alcohólico y violento, a partir de uno o dos hechos puntuales -se decía que golpeaba a soldados y a su mujer, la Melchora-.

Después de aquella invasión en 1818, la élite correntina se sintió amenazada. Para ellos, el hecho de que un caudillo guaraní tome el control político y social pasa a ser un hecho cuestionable, por sus orígenes y porque veían peligrar sus autonomías y privilegios. Así, el encono va más allá, Corrientes tenía pretensiones sobre tierras misioneras y la aparición de este caudillo termina obstaculizando sus planes.

La disputa llegó al hierro

El monumento a Andresito en la Costanera Sur de Corrientes, una escultura de 18 metros y 15 toneladas, inaugurada en 2014, se derrumbó en noviembre de 2023 después de un temporal. A un año de su caída, la Municipalidad no daba novedades sobre su restauración; en marzo de 2025, el Concejo Deliberante seguía pidiendo informes sobre el estado de las obras. Un sector correntino, encabezado por historiadores críticos de la figura, se opone a volver a levantarla; para ellos Andresito sigue siendo un “bandido”.

En cambio, en el mismo período de tiempo y la misma figura del líder guaraní se construye de manera totalmente opuesta en Misiones.

La Junta de Estudios Históricos de Misiones, desde su creación, impulsó un proyecto para reconocerlo como prócer, se daba la necesidad de tener un “héroe local”: así como el país tenía a San Martín, Misiones necesitaba una referencia histórica identitaria para poder motorizar la provincialización, lograda finalmente en 1953. Para ese objetivo, Andresito cumplía los cánones, desde su vínculo con Artigas, sus batallas en defensa del territorio y su origen guaraní, que lo conectaba con los jesuitas, parte fundamental de la historia de la tierra colorada.

El mismo período de tiempo y la misma figura del líder guaraní se construye de forma opuesta según la mirada

“Dos momentos diferentes, una misma figura política, utilizada de formas distintas de acuerdo al contexto”, resaltó el docente e investigador al dar cuenta de esta controversia. En su artículo ‘Bandido o Prócer’, publicado en 2024, Gómez tensiona estas dos caras de Guacurarí.

Para él, ambas miradas tienden a la exageración y llevan a Andresito de un extremo al otro, sin un punto medio que permita entender su contexto. Desde la versión del “bandolero” se toman hechos puntuales para presentarlo como un hombre esencialmente violento. Y la estatura del “prócer” también tiene sus distorsiones, suele representárselo con poncho y vestimenta de gaucho, una imagen asociada a la región pampeana más que al litoral misionero de la época. Además, se acentúa su enfrentamiento con las fuerzas luso-brasileñas para presentarlo como defensor de la patria frente a un “enemigo extranjero”, con una idea de nación que todavía no existía, ya que en la década de 1810 aún no se habían conformado los Estados nacionales que hoy conocemos, como Argentina, Uruguay o Brasil.

Con todo esto sobre la mesa, concluye que ambas versiones dicen tanto sobre quiénes las construyeron como sobre el propio Andresito, y que entenderlas en su contexto ayuda a pensar cómo se escribe la historia.



Prócer local con proyección nacional

El famoso panteón de próceres se armó con la presidencia de Bartolomé Mitre, con figuras como Manuel Belgrano y San Martín, del centro porteño. Luego, figuras del interior como Güemes y Rosas fueron reconocidas tiempo más tarde. Andresito fue declarado Prócer Misionero en 2012 (Ley VI Nº 155) y Héroe Nacional en 2014 (Ley 27.116), además de ascendido a General del Ejército ese mismo año, un reconocimiento que, para Gómez, tampoco fue neutral, sino parte de un proyecto más federal. En 2015 estuvo la intención de un proyecto del Parlamento Sudamericano de reconocerlo a nivel latinoamericano, que no prosperó. Esto respondió a un momento integracionista

El hecho de categorizar a una figura como prócer tiene tinte político y más allá de resaltar sus acciones, se ponen en juego posturas del gobierno de turno. De esta manera, el historiador observó como “casi imposible” que Andresito crezca a nivel nacional, hoy, con un gobierno central que reivindica a otras figuras como Roca, Alberdi o Sarmiento. “Cuando cambien los tiempos otra vez, se puede pensar en una perspectiva mucho más integracionista”, relató.

“Más allá del uso político, su mayor valor hoy es el aporte a la identidad misionera. Las ciudades necesitan esa integración en torno al pasado para saber los valores que nos pueden unir”, concluyó.

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