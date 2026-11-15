Sobre bronces y olvidos, la huella de Andrés

La dimensión histórica de Andresito, su ausencia en los relatos oficiales nacionales y una novedad documental que reacomoda el tablero de la memoria. Análisis despojados de oropeles

domingo 15 de noviembre de 2026 | 6:08hs.

Orgullo guaraní que todavía hoy a algunos ofende, líder bravío relegado por años a la oscuridad de la historia. Andrés Guacurarí sigue generando fascinación, posturas polares e interrogantes dos siglos después de que se perdiera la huella de sus días finales y su muerte. También este misterio acerca del destino de sus huesos posibilita la circulación de mitos, ficciones, expresiones del arte y de la oralidad popular, que conviven con investigaciones de las ciencias sociales.

Guacurarí, comandante y primer gobernador indígena de las Misiones, cargo que desempeñó entre 1815 y 1819 -por designio de su mentor militar y padre adoptivo José Gervasio Artigas-. El vencedor junto a sus tropas de soldados nativos de importantes batallas en defensa de estos territorios encarna el camino del héroe. Un héroe humano con las ideas del federalismo como horizonte y una lealtad artiguista grabada en la frente hasta la hora en que, emboscado por los portugueses en el río Uruguay, fue capturado y obligado a marchar en calvario a prisión.

La historia oficial, la que consolidó en la memoria colectiva un discurso del nacimiento de la patria ligado a un firmamento de prohombres, lo desterró a las periferias. Pero la historia con “H” no es neutral y aunque se inscriba en mármol sigue a la intemperie y el paso del tiempo, esa ilusión borgeana que no mora en los relojes, erosiona verdades, falsedades y grises.

Una historia regional

En la porción nordestina de nuestro país, en un antiguo territorio de selva, agua y cultura, con fronteras porosas y lejana de los centros, investigadores aficionados primero, aventureros, historiadores independientes y formados en la academia, cada uno en su época se dedicó (y se dedica) a seguir los pasos de Andrés y su rol en las guerras de independencia en un contexto de álgida participación de guaraníes.

Un problema que se planteó desde temprano fue la escasez o dispersión de las fuentes escritas.

Por ello cada papel añoso que nos habla de aquel pasado que conecta con este presente diverso que configura nuestra identidad misionera es una celebración.

Con ese clima festivo se recibió la noticia del hallazgo en el Archivo General de la Nación, en Buenos Aires, de un censo de 1801 en el departamento Yapeyú, que registró a un joven Andrés Guacurarí, huérfano, de 14 años y a sus tres hermanos: Lorenzo, Romualda y Francisca.

1801

Es el año del censo en el departamento Yapeyú que registra a un joven Andrés Guacurarí, de 14 años y huérfano, y sus tres hermanos

Daniel Ostapchuk, investigador de archivos históricos e integrante de la Asociación Civil Héroes Guaraníes Regionales y el Espacio de Reflexión Histórica Matías Abucú, dio con el folio mientras analizaba documentos para su proyecto sobre los granaderos guaraníes y cuando leyó en el listado el ilustre apellido, “sabía que iba a ser una bomba, una hermosa sorpresa para la historia de Misiones y que abre una puerta a revisar y revisitar nuestro pasado”, expresó en una entrevista para estas páginas de informe.

Disponible en el Cambas

Una copia de este revelador documento fue entregada recientemente al Museo Regional Aníbal Cambas, en Posadas para que esté a disposición de la comunidad.

La aparición en escena de las hermanas del cacique -hasta la fecha desconocidas- y la edad de Andrés en el comienzo del siglo XIX son solo algunos datos que se suman al rompecabezas de un período de fuerte liderazgo indígena.

Este tesoro en letras abre un surco a la memoria, por las viejas preguntas ramifican nuevos interrogantes y se robustece la raíz.

Compartí esta nota: