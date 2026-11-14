Misiones con recursos propios repavimentará y hará terceras trochas en la ruta nacional 14

La obras se harán en los tramos que conectan Leandro N. Alem, Oberá y Campo Viera.

sábado 14 de noviembre de 2026 | 23:17hs.

El gobierno de Misiones construirá con recursos propios terceras trochas y carriles de adelantamiento y repavimentará de manera integral la ruta nacional 14 en los tramos que conectan Leandro N. Alem, Oberá y Campo Viera.

Fue el propio gobernador Hugo Passalacqua, quien encabezó el acto de apertura de sobres de la licitación pública, acompañado por el presidente de la Dirección Provincial de Vialidad (DPV), Nicolás Mazal; los intendentes de Oberá, Pablo Hassan, y de Leandro N. Alem, Matías Sebely; el jefe del Departamento Jurídico de la DPV, Fernando Martínez; el delegado del Distrito 15 de Vialidad Nacional, Marcelo Delfino; y representantes legales de las empresas oferentes.

En total, cuatro empresas presentaron sus ofertas, que ahora serán evaluadas para definir la adjudicación.

Desde la Provincia se detalló que dicho tramo tiene un tránsito superior a los 5.000 vehículos diarios y una fuerte presencia de transporte pesado. Por ello, indicaron el proyecto permitirá optimizar la logística productiva de las cuencas de la yerba mate, el té y la foresto-industria. La incorporación de carriles de adelantamiento también resolverá puntos críticos de alta siniestralidad, como el puente sobre el arroyo Yazá. “Se trata de un avance significativo en materia de seguridad vial para los vecinos y trabajadores que transitan a diario por este corredor”, destacaron.

Passalacqua dijo que el proyecto es posible gracias a una administración ordenada y a la capacidad de gestión, en una obra que debería hacer la Nación

El gobernador Passalacqua señaló que la tercera trocha de la ruta 14 es un proyecto largamente esperado que debería haber ejecutado el gobierno nacional, y que ante ese escenario Misiones tomó la iniciativa de buscar financiamiento para concretar la obra con recursos provinciales.

En ese sentido, el mandatario provincial, subrayó que el proyecto es posible gracias a una administración ordenada y a la capacidad de gestión de la provincia.

Adelantó que los trabajos comenzarían durante el verano. La obra beneficiará directamente a entre 30.000 y 50.000 personas que transitan a diario estos tramos, y reducirá los costos de transporte para las economías regionales de la provincia. Además, Vialidad Provincial ya trabaja en los proyectos de una segunda etapa, que alcanzaría el tramo hasta San Vicente y podría extenderse hasta San Pedro.

Fondos

Desde el gobierno detallaron que la obra cuenta con un presupuesto oficial de $31.505.862.831,09 (unos 20 millones de dólares) y un plazo de ejecución de 720 días corridos (24 meses). Su financiamiento está garantizado mediante créditos gestionados por la Provincia ante el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), en el marco del Programa de Corredores Estratégicos y Gestión de Rutas. La intervención abarca una traza de 47,47 kilómetros sobre la ruta nacional 14, desde el kilómetro 849,42 en Alem hasta el kilómetro 896,89 en Campo Viera, e incluye la repavimentación completa y el refuerzo estructural con asfalto modificado en toda la calzada. También, 10 kilómetros de terceras trochas y carriles de adelantamiento distribuidos en siete sectores estratégicos: cuatro tramos de carriles de adelantamiento entre Alem y Oberá, y tres terceras trochas de ascenso para vehículos pesados en pendientes pronunciadas, como las de los arroyos Ramón y Yazá.