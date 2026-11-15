Passalacqua recorrió la Expo Eldorado y destacó las oportunidades comerciales para emprendedores y productores

l gobernador Hugo Passalacqua visitó este sábado la VIII Expo Eldorado 2026, Feria Provincial del Trabajo, que reúne a cerca de 300 expositores en la Costanera Eduviges Marcoviks. Durante la recorrida dialogó con emprendedores, comerciantes y productores, y entregó la Declaración de Interés Provincial a los organizadores del evento

domingo 15 de noviembre de 2026 | 9:11hs.

Bajo una persistente lluvia, el gobernador Hugo Passalacqua recorrió la VIII Expo Eldorado junto al intendente Rodrigo Durán, donde dialogó con emprendedores, productores y comerciantes sobre sus actividades y las oportunidades de venta que ofrece la feria. Durante la visita, conoció propuestas vinculadas con la indumentaria, la artesanía, la metalurgia, los equipamientos industriales y la gastronomía.

En diálogo con la prensa, el gobernador expresó que “Eldorado y toda la zona, porque no solamente hay gente de Eldorado, ponen afuera las ganas de hacer, de trabajar, de mostrar sus cosas, sean pequeñas o sean cosas grandes. Todo hecho con un enorme amor”.

También señaló que “atrás de estas fiestas hay muchísimo esfuerzo para poner de manifiesto todo el orgullo misionero”.

Sobre las oportunidades comerciales que genera la exposición, sostuvo que “es dar una oportunidad de oro porque pasan decenas de miles de personas por acá”. Como ejemplo, mencionó a un artesano que elaboraba ollas de barro y había vendido prácticamente toda su producción durante las primeras jornadas.

Passalacqua agregó que “la gente tiene la oportunidad de mostrar sus cosas, de poder venderlas” y destacó que “la gente quiere encontrarse también”, en referencia al carácter social de la feria.

En relación con el contexto económico, afirmó que “son tiempos difíciles, pero a mayor dificultad, mayor unión. Es el mensaje que yo tengo: a mayor dificultad, mayor unión”.

Asimismo, remarcó que “atrás de esto hay muchísima gente trabajando con un gran empeño” y reconoció que “si la gente no apoya, como ocurre acá en Eldorado, esto sería imposible”.

Una feria que impulsa el trabajo y la producción regional

La VIII Expo Eldorado comenzó el jueves 12 de noviembre y continuará hasta el domingo 15 en la Costanera Eduviges Marcoviks. Considerada la feria a cielo abierto más grande de Misiones, reúne a empresas, industrias, comercios, productores, artesanos y emprendedores de distintos puntos de la provincia, otras regiones argentinas, Brasil y Paraguay.

Con alrededor de 300 expositores y los cupos de participación completos, la exposición ofrece un espacio para la comercialización de productos y la vinculación entre empresas, productores y consumidores, con actividades que contribuyen al movimiento económico de Eldorado y de la zona norte.

Durante la recorrida, Passalacqua visitó los stands de San Juan Eventos, Shirt Pudden y M&S Estilo Industrial, donde conoció propuestas vinculadas con servicios para eventos, indumentaria y productos metalúrgicos para el hogar, la cocina y el equipamiento de gimnasios.

También se acercó a los puestos de Noee Domínguez, dedicado a indumentaria para bebés; Perla Negra, de joyería; y Novedades Adali, de bijouterie. Posteriormente, recorrió los espacios de Rhema Industrial y Dunamis Seguridad Industrial, vinculados con equipamientos e indumentaria de uso industrial.

La visita continuó por el sector de artesanías, los espacios gastronómicos y el anfiteatro, donde el gobernador conversó con feriantes y miembros de la organización. Antes de finalizar, se acercó al puesto de los excombatientes de la Guerra de Malvinas, con quienes dialogó junto a sus familias.

La Expo Eldorado cuenta además con una programación artística y cultural distribuida en tres espacios: el Anfiteatro Carlos Acuña, el Patio de Comidas y el Paseo Gastronómico. Durante la jornada del sábado, la grilla incluyó presentaciones de JAF, Cristian y La Ruta, Roma, Novo Axé, Grupo Viral y Bate Coração, entre otros artistas y grupos musicales.

El gobernador invitó a los misioneros a visitar la exposición durante su última jornada y aseguró que “no importa que llueva. Hay que venir. Es una fiesta maravillosa”.

La recorrida contó además con la participación del intendente de Colonia Victoria, Hugo Andino; la viceintendenta de Eldorado, Lorena Cardozo; el coordinador municipal de la Expo Eldorado, Víctor Barreiro; y otros integrantes de la organización.

La VIII Expo Eldorado continuará hasta este domingo 15 de noviembre con propuestas comerciales, gastronómicas y culturales que reúnen a emprendedores, empresas y visitantes de la región.