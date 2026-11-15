Santino Contreras fue clave para que Argentina se consagre campeón panamericano de pádel

El jugador misionero, oriundo de El Soberbio, consiguió junto al cordobés Andrés Graupera el punto decisivo para que la Selección argentina Sub-18 venciera a Paraguay por 2-1 y se quedara con el título de la FIP Junior América Pádel Cup 2026, disputada en México

domingo 15 de noviembre de 2026 | 10:24hs.

El pádel misionero volvió a tener un representante en lo más alto del continente. Santino Contreras fue protagonista de la consagración de la Selección argentina en la FIP Junior América Pádel Cup 2026, al aportar el punto que definió la final frente a Paraguay y permitió que el equipo nacional levantara el trofeo panamericano en Cancún, México.

En una definición muy disputada, Argentina se impuso por 2-1 ante el conjunto paraguayo. Con la serie igualada, todas las miradas quedaron puestas en el tercer enfrentamiento, donde Contreras y el cordobés Andrés Graupera asumieron la responsabilidad de buscar la victoria.

La dupla argentina respondió con autoridad y derrotó a Pierre Petit Fernández y Donatto Nicolás Serna Thompson por 7-5 y 6-4. De esta manera, el misionero y su compañero sellaron el triunfo y desataron el festejo del seleccionado nacional.

El camino hacia el título tuvo otros dos encuentros muy exigentes. En el primer punto, Máximo Maza y Lisandro Lescano Barrera vencieron a José Unger Rey y Héctor Zorilla Stenico por 7-6, 4-6 y 6-4. Sin embargo, Paraguay igualó la serie con la victoria de Fabrizio Bareiro y Alejandro López Barresi ante Juan Ciccioli y Joaquín Botta por 6-1, 3-6 y 6-4.

Así, la definición quedó en manos de Contreras y Graupera, que supieron sostener la presión y cerrar el partido en dos sets para darle a Argentina una nueva conquista internacional.

Para el representante de El Soberbio, la consagración significó un nuevo paso en su crecimiento deportivo y una destacada presencia de Misiones en el ámbito internacional. Además, el seleccionado argentino también se coronó campeón en la rama femenina, completando una actuación sobresaliente en la competencia continental.