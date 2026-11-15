Bancos prestan más, pero el sueldo no alcanza

domingo 15 de noviembre de 2026 | 6:04hs.

Los bancos flexibilizaron los requisitos para otorgar créditos hipotecarios, pero el mercado no termina de arrancar. Según los especialistas, el problema dejó de estar en la oferta y pasó al lado de la demanda: los ingresos de las familias.

La última Encuesta de Condiciones Crediticias del Banco Central, correspondiente al tercer trimestre de 2026, muestra que los estándares de aprobación se flexibilizaron de manera significativa, con un índice positivo de 22%. Es un giro respecto de 2025, cuando las entidades endurecieron las condiciones y subieron las tasas por encima del 10%. Sin embargo, la demanda percibida por los bancos fue de apenas 2,4%, un resultado casi neutral que llega tras fuertes caídas.

Según la consultora Empiria, los menores ingresos y las dificultades laborales encabezan las razones que frenan la demanda. Del lado de los bancos, la preocupación pasó a ser la situación económica y la capacidad de las familias para sostener cuotas durante 20 o 30 años.

Los desembolsos de octubre reflejan ese freno: fueron de U$S 286 millones, apenas por encima de los U$S 280 millones de septiembre y un 36% menos que un año atrás. Esto ocurre aun con el programa del gobierno que, a través del FGS de la Anses, prevé diez licitaciones de $200.000 millones cada una para financiar préstamos de vivienda. El Banco Nación, por ejemplo, destinó los $32.000 millones de la primera licitación a más de 210 préstamos para primera vivienda, con un promedio de $147 millones. Para el economista Federico González Rouco, de Empiria, que las licitaciones se realicen una por mes y no con más frecuencia podría indicar que la demanda no es tan alta como se esperaba.

Desde la Cámara Inmobiliaria de Misiones coinciden con el diagnóstico. Su presidente, Jorge Ferreira, indicó que los ingresos de quienes necesitan acceder a una vivienda no alcanzan para calificar en los bancos. De cara al cierre del año, las entidades anticipan una mejora de la demanda, aunque esperan mantener sin cambios los requisitos de aprobación.

Así, el desafío del mercado hipotecario ya no pasa sólo por que los bancos tengan fondos y condiciones más flexibles, sino por que los ingresos de las familias les permitan calificar. Mientras esa brecha persista, la mejora de la oferta no alcanzará por sí sola para reactivar los créditos ni para que más familias accedan a la casa propia, en Misiones y en el resto del país.