La semana en un vistazo

El país giró en torno a la visita de León XIV, el regreso de un Papa a la Argentina después de 39 años, y sus palabras, sus acciones y sus gestos impactaron no sólo en los fieles católicos, que siguieron con atención sus actividades, sino también en la política y las organizaciones sociales. El Territorio lo reflejó sin dejar de lado los acontecimientos centrales de Misiones

domingo 15 de noviembre de 2026 | 6:05hs.

Lunes

Llegó León y dejó un mensaje certero

El Papa pidió ocuparse de los que más sufren la crisis y se conmovió al pisar la tierra natal de Francisco, cuyo legado puso de relieve, y destacó la importancia de la fe, de las expresiones culturales argentinas y gestos como “el mate compartido”. Frente al presidente de la Nación, llamó a entender que “la economía debe estar al servicio de la persona, y no la persona al servicio de la economía”.

El dolor de Leo Augsburger

La selección argentina cayó por 2-1 ante España en la final del Mundial de pádel, disputado en Qatar. El jugador misionero, que participó en el primer punto de la serie, el cual se saldó con derrota albiceleste, no ocultó su tristeza al reconocer que será “difícil volver a agarrar la paleta después de esta derrota tan dura que seguro marcará en mi carrera de por vida. Me esperan semanas duras, pero saldremos de esta”.

Un año sin saber dónde está Osvaldo Villalba

La familia del jubilado obereño convive con la angustia de la falta de avances en la causa. La grabación de una cámara de seguridad es el último testimonio que se tiene del hombre, quien habría regresado a su casa, ya que allí se halló su billetera. Las personas más cercanas no aportaron datos relevantes y la Policía rastrilló toda la zona sin hallar ningún indicio del desaparecido.

Martes





Discapacidad, preocupación del Papa

La nutrida agenda de la segunda jornada de León XIV incluyó una multitudinaria misa en Palermo, pero lo más saliente fue su visita al Cottolengo Don Orione, “una comunidad fraterna en la que todo nos habla del amor de Dios”. Allí se emocionó con los testimonios de dos residentes y ponderó: “El progreso de una nación también se mide por la acogida que sabe dispensar a todas las personas con necesidades especiales”.

Peligro, postes caídos y cables sueltos

En Posadas se reciben alrededor de 40 reclamos semanales vinculados a postes y tendidos, que dan lugar a inspecciones y actuaciones administrativas.

El régimen vigente establece obligaciones para las empresas prestatarias de servicios de energía y telecomunicaciones, desde la identificación de sus instalaciones hasta el mantenimiento y reemplazo de estructuras deterioradas.

Reglamentan control a las empresas públicas

Tras la modificación de la Ley Orgánica, impulsada por el gobernador Passalacqua, el Tribunal de Cuentas de Misiones comenzará en enero 2027 a fiscalizar 16 empresas y sociedades con participación estatal, con el fin de garantizar la transparencia en la gestión a través de una rendición de cuentas adaptada a las condiciones específicas de cada organismo.

Miércoles

El impulso común que une dos papados

En Córdoba, León XIV instó: “¡Sueñen con una Iglesia que siga haciendo lío, como les pidió su paisano Francisco!”. Los misioneros que participaron de las actividades enmarcadas en la visita papal, tanto en la provincia mediterránea como en la vigilia en Buenos Aires, relataron sus experiencias de fe y cercanía. También desde la tierra colorada se siguió el periplo con permanente emoción.

Preocupan las peleas entre adolescentes

En dos secundarios posadeños se activaron los protocolos ante ataques que involucran a alumnos de esos colegios y de otros establecimientos. Los hechos denunciados son agresiones físicas, pero también publicaciones en redes sociales y aplicaciones de mensajería. Se espera que se dé intervención a psicólogos, psicopedagogos y otros profesionales para garantizar una buena convivencia.

Juzgan a jubilado por abusos contra su nieto

El acusado tiene 65 años y lo denunció la madre de la víctima, quien lo dejó a su cuidado cuando debió internarse para dar a luz a su otra hija. Además de reiterados delitos contra la integridad sexual del niño, se le endilgan maltratos físicos de todo tipo: lo hacía pasar hambre, frío, lo golpeaba con las manos o varas y hasta le suministraba ansiolíticos (clonazepam) para hacerlo dormir.

Jueves

León se despidió como argentino por adopción

Con una misa multitudinaria en Luján, que reunió a más de 3,5 millones de personas, y vestido de celeste y blanco, los colores de la Virgen, agradeció el trato recibido y, con un guiño a Francisco, dijo que Argentina tiene ahora dos Papas, “uno que ha nacido aquí y otro por adopción”. Emprendió luego viaje a Perú, el país que lo recibió como misionero en 1985 y al que siente, dijo, también como su patria.

Científico misionero distinguido por el Senado

Diego Ojeda, de Puerto Rico, es investigador del Conicet y de la Fundación Instituto Leloir. La Mención de Honor al Valor Científico 2026 se le otorgó por sus trabajos en ciencias de la salud y al desarrollo de herramientas de diagnóstico que alcanzaron particular trascendencia durante la pandemia de coronavirus. De hecho, en 2020 recibió el premio Misionero del Año.

Herramientas para detectar tormentas

Se inauguró oficialmente la estación meteorológica en Guaviroba, jurisdicción de El Soberbio. El nuevo espacio se suma a una red nacional de meteorología como una herramienta de gran importancia para la prevención de eventos climatológicos. La localidad costera potencia así su capacidad de prevención, sobre todo en estos meses marcados por el fenómeno de El Niño.

Viernes

Sobre dos ruedas para moverse y trabajar

En octubre se patentaron más motos nuevas que autos, alcanzando un crecimiento de casi 26% en las ventas de todo el país, en comparación al mismo mes del 2025. Sólo en Posadas, en octubre se patentaron 634 motovehículos (un 23% más que hace un año). Este medio de transporte, más económico, se utiliza también como salida laboral, sea para realizar repartos o para llevar pasajeros.

Evacuaciones en Campo Ramón

Las intensas lluvias provocaron serias complicaciones, especialmente en el barrio Peón Rural, donde el ingreso de agua provocó daños en electrodomésticos de una vivienda y sus cuatro integrantes, entre ellos dos niños, fueron trasladados temporalmente a la casa de una vecina. Otras dos casas, cada una integrada en parte por tres menores, requirieron asistencia.

Hay Scaloneta confirmada hasta 2030

Lionel Scaloni continuará como entrenador de la Selección. La renovación del vínculo permitirá extender el proyecto deportivo que llevó a la Albiceleste a conquistar la Copa América 2021, la Finalissima 2022, el Mundial de Qatar y la Copa América 2024. El acuerdo contempla una primera etapa de dos años, hasta 2028, con una extensión por otros dos para llegar a la próxima Copa del Mundo.