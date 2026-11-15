Tres tesoros naturales de Argentina, en lista de patrimonios geológicos
domingo 15 de noviembre de 2026 | 6:00hs.
Tres tesoros naturales de la Argentina ingresaron a la prestigiosa lista mundial de Sitios de Patrimonio Geológico de la Unión Internacional de Ciencias Geológicas (Iugs, por sus siglas en inglés). Los territorios reconocidos fueron el Cerro Aconcagua, en Mendoza; el Campo de Piedra Pómez, en Catamarca, y el Complejo Plutónico Fitz Roy, en Santa Cruz.
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