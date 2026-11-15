Pibes Chorros y Milo J en Coachella 2027

domingo 15 de noviembre de 2026 | 6:00hs.

Los organizadores del festival de Coachella 2027 anunciaron la grilla de abril y aparecen importantes figuras como Dua Lipa, Madonna, Tame Impala y Daddy Yankee, entre otros. Y la sorpresa para muchos es que compartiendo el line up estará la cumbia de Pibes Chorros. También otro argentino, Milo J.