Pibes Chorros y Milo J en Coachella 2027
domingo 15 de noviembre de 2026 | 6:00hs.
Los organizadores del festival de Coachella 2027 anunciaron la grilla de abril y aparecen importantes figuras como Dua Lipa, Madonna, Tame Impala y Daddy Yankee, entre otros. Y la sorpresa para muchos es que compartiendo el line up estará la cumbia de Pibes Chorros. También otro argentino, Milo J.
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