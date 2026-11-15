Havanna comercializó casi un 20% menos de sus productos

domingo 15 de noviembre de 2026 | 6:00hs.

El último balance de Havanna dejó un dato que va más allá de la caída de la facturación: la tradicional fabricante de alfajores también está vendiendo menos productos. Durante el tercer trimestre de 2026 comercializó un 18,1% menos de alfajores, galletitas y Havannets que un año atrás, mientras que sus ingresos retrocedieron casi 26% en términos reales. Las ganancias se redujeron 44%.

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