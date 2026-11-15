El emotivo momento del Papa en el Cottolengo

domingo 15 de noviembre de 2026 | 6:00hs.

Un emotivo momento se vivió durante la visita del Papa León XIV cuando una de las residentes en el Cottolengo ‘Don Orione’, Norma Donato, le entregó un solideo blanco confeccionado en esa institución que emocionó al sumo pontífice.

El Papa le retribuyó el gesto y le otorgó su propio solideo y se colocó el obsequio que le dio Donato, ante el aplauso de las decenas de fieles. Norma, de 57 años, contó que hace 44 años que vive en la institución y que padece artritis reumática.

En pocas redes!

José Luis Manzano

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