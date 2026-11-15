BOM agotó entradas para sus shows de diciembre

domingo 15 de noviembre de 2026 | 6:00hs.

BOM agotó tres Movistar Arena en menos de tres horas y anunció una gira por Latinoamérica. El grupo integrado por Lali, Ale Sergi y Juliana Gattas vendió todas las entradas para sus conciertos del 17, 18 y 19 de diciembre en Buenos Aires. Los artistas también confirmaron presentaciones en México, Chile, Perú y Uruguay.