La dama talentosa del salón

Luciana Portillo (18) ya se codea con referentes juveniles del país. “Se requiere disciplina pero esto es adictivo”, remarcó la representante del club Ajedrez Posadas

sábado 14 de noviembre de 2026 | 23:05hs.

Desde hace ya tiempos memorables que las grandes mentes recorren los salones del mundo haciendo honor a un juego con aura propia como el ajedrez. Se requiere constancia y una mente brillante para ajustar los planes de partida en este deporte único en su especie.

Luciana Portillo (18) se adentró en este ambiente desde muy pequeña gracias al vínculo estrecho de su padre Fabián con la disciplina, al punto de convertirse hoy una de las grandes proyecciones de Misiones. Se puede afirmar que hay un futuro promisorio si los vientos corren a favor.

“Empecé a los 5 años gracias a mi papá que es ferviente jugador, aunque el boom definitivo se dio con las competencias online en tiempos de pandemia por coronavirus”, inició la charla con El Territorio.

“Recuerdo que no había mucho para hacer presencialmente y los torneos se jugaban completamente de manera virtual; ahí me terminé por enganchar con los Provinciales”.

“Hice varias disciplinas como taekwondo, gimnasia artística y ballet... pero siento que el ajedrez tiene algo más atrapante, algo más adictivo. Cuando uno más va aprendiendo se hace divertido, no te aburrís. Es un juego infinito, con muchas posibilidades y cada partida es diferente”, analizó.

Luciana representa al Club Ajedrez Posadas en competencias que poco a poco se van multiplicando. Obviamente que los costos para los recientes torneos nacionales se elevaron de manera considerable, pero su familia siempre está detrás para conseguir la ayuda económica necesaria. El objetivo es claro: seguir escalando profesionalmente.

Desde sus inicios logró la medalla dorada en los Juegos Deportivos Misioneros 2024 y tres subcampeonatos nacionales inéditos. Además, se consagró campeona del torneo absoluto infanto-juvenil Andresito Guacurarí, fue reconocida como mejor femenina en el Abierto en la ciudad de Oberá 2026 y tuvo un reciente paso más que aceptable en los Juegos Argentinos Urbanos compartiendo puntuaciones con jugadoras reconocidas como Guadalupe Besso y Violeta Yapur.

También obtuvo el título de Candidata a Maestra Nacional Femenina -otorgado por la Federación Argentina- y alcanzó un máximo de 1826 puntos de ELO Fide, siendo la primera ajedrecista femenina de Misiones en hacerlo.

“Sinceramente para jugar bien en este deporte se requiere de mucha disciplina, si no hay constancia no se va a llegar a nada. Considero que me falta un largo camino por recorrer. Hoy soy una jugadora tranquila, posicional que puede ir al ataque en cualquier momento”, se describió.

“Me encantaría seguir entrenando y formar parte de torneos como los Sudamericanos, aunque ahora lo que más necesito es apoyo. Jugar significa todo, es lo que quiero hacer. Hoy mi modelo a seguir es la húngara Judit Polgár, la que más lejos logró llegar”.

“También estoy siguiendo a Vincent Keymer, un gran maestro alemán. Me gusta mucho su estilo de juego, quiero aspirar a jugar como él”, se aventuró. Dos figuras mundiales en donde respaldarse cuando las cosas no funcionen o, por el contrario, la lleven a los mejores salones del planeta.

Respecto a la meta a largo plazo, Portillo no especuló: “Obviamente que queda por diagramar muchas cosas pero hoy tengo en diciembre el torneo Centenario del Club Ajedrez Posadas, es lo que viene ya casi de forma segura”.

“Mi meta final es llegar a Gran Maestro Absoluto -título oficial más alto y prestigioso que otorga la Federación Internacional-. Es muy complicado porque hay que jugar variados torneos de distintos países y alcanzar muchas normas para escalar. Te pueden subir 20 o 30 puntos por torneo, pero hay que ser constante”, cerró.

La puerta al mundo espera ser abierta por Luciana y llegar lejos es el anhelo. Así como ocurrió en ‘Gambito de Dama’, su miniserie favorita, donde la protagonista -Beth Harmon- se lanzó al estrellato desde una posición humilde. Todo puede pasar y soñar no cuesta nada. Sólo hay que seguir moviendo estratégicamente los ‘caballos, torres y alfiles’.

El panorama en la provincia

Hay rincones de Misiones que se iluminan con cada partida de ajedrez. Actualmente la provincia cuenta con sitios afiliados a la federación argentina (Fada) como los clubes Ajedrez Posadas, Peones y Alfiles, Ajedrez Oberá y Legislativo de Posadas; y entidades como la escuela Itapúa Tenis Club de la capital, Ex Alumnos 453 de San Vicente y la misma Federación Misionera.

Vale remarcar que esta última tiene sede en el Itapúa de Posadas y reúne a escuela de Garupá, Leandro N. Alem, Apóstoles, Montecarlo, Eldorado, Puerto Esperanza, Puerto Rico y Bernardo de Irigoyen.

Otro grupo numeroso también participa del Prix Provincial -organizado por el Club Oberá- proveniente de Puerto Iguazú, Campo Grande, Concepción de la Sierra, San Javier, Candelaria, San Ignacio y Aristóbulo del Valle.

También hay que destacar que el tridente conformado por Club Sarmiento, Legislativo y el Aero Club participa de la Liga de los Barrios de Posadas. La misma mueve más de 600 ajedrecistas de la provincia, con la presencia de destacados jóvenes como Luciana Portillo, Mateo Prado de Puerto Rico -campeón panamericano en Córdoba- y otros chicos con triunfos regionales y nacionales como Jesús Álvarez, Ángel Yossen, Patricio Zaldivar y Carlos Esterio.