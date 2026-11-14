El pádel argentino se llevó una lección de estrategia

Fue derrota 2-1 con España en el cuadro masculino el pasado 7 de noviembre.

sábado 14 de noviembre de 2026 | 22:45hs.

La frustración fue total para el pádel argentino después de perder la final de la Copa Mundial por equipos, nada menos que ante el rival de toda la vida. Fue derrota 2-1 con España en el cuadro masculino -el pasado 7 de noviembre-, dilapidando una enorme oportunidad de retener esa corona que se defendió con éxito dos años antes.

Los expertos en la materia acusan a la selección nacional de una falla estratégica a la hora de elegir las tres parejas que pisarían la cancha qatarí. Pero lo cierto es que España también supo capitalizar las lagunas de irregularidad albiceleste para llevarse la gloria a casa.

El primer punto fue el que definió el rumbo de la serie. El posadeño Leo Augsburger y su coequiper Martín Di Nenno eran los favoritos para llevarse la historia ante el experimentado Juan Lebrón y el joven Aimar Goñi. De hecho Argentina comenzó mejor para llevarse el primer set por 7-5 con un gran despliegue de Leito.

Sin embargo, cuando parecía tener el partido bajo control, España encontró respuestas. Lebrón aportó talento y capacidad de conducción, mientras que Goñi, pese a algunos errores iniciales, mostró personalidad para recuperarse y convertirse en protagonista. La remontada por 7-5 y 6-2 modificó completamente el escenario de la finalísima.

La reacción argentina llegó en el segundo enfrentamiento. Agustín Tapia y Federico Chingotto demostraron por qué conforman una de las parejas más competitivas del pádel internacional. Con una actuación contundente, superaron 6-1 y 6-2 a Paquito Navarro y Jon Sanz, en apenas 55 minutos. La superioridad fue clara y permitió que la definición quedara en manos del tercer encuentro.

Allí apareció otra de las grandes fortalezas del equipo español: Arturo Coello. Junto a Coki Nieto, el número uno del mundo encontró los caminos para superar a Tino Libaak y Gonzalo Alfonso por 6-3 y 6-2.

España tuvo el mérito de presentar una formación equilibrada, con alternativas en cada uno de los tres puntos y una estrategia perfecta. La selección albiceleste, en cambio, se quedó sin la posibilidad de conseguir el tricampeonato, después de las conquistas de 2022 y 2024.

Ese dolor no tardó en expresarse mediante las redes sociales. “Quiero pedir disculpas a cada argentino, difícil volver a agarrar la paleta después de esta derrota tan dura que seguro marcará en mi carrera de por vida”, escribió Augsburger.

“Me esperan semanas duras pero saldremos de esta”, cerró el misionero de 22 años. La revancha, en dos años. Ahora queda aprender de este baño estratégico para volver más fuertes.