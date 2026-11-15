Pico térmico antes de la llegada de tormentas marcará el inicio semanal en Posadas
Para este domingo 15 de noviembre, la atmósfera se caracterizará por presentar nubosidad variable combinada con un ambiente pesado y caluroso a lo largo de toda la jornada.
La probabilidad de precipitaciones se ubicará entre 20% y 40%, manifestándose mediante chaparrones aislados por la tarde con acumulados estimados de 1 a 5 mm. Los vientos soplarán del cuadrante este y noreste a velocidades de entre 8 y 16 km/h, acompañados por ráfagas eventuales de hasta 28 km/h. En cuanto a los valores térmicos, la mínima provincial fue de 19°C en San Pedro, mientras que la máxima provincial se estima en 33°C en Capioví y Azara (alcanzando 32°C en la capital provincial), con una sensación térmica que ascenderá hasta los 36°C.
Durante el lunes 16 de noviembre, predominarán condiciones de tiempo bueno, cielo mayormente despejado a parcialmente nublado y un calor sofocante generalizado.
La probabilidad de lluvias será muy baja, estimada entre 5% y 10%, sin expectativas de registros pluviométricos significativos. El viento circulará predominantemente desde el sector norte y noreste a intensidades de 10 a 18 km/h, alcanzando ráfagas de hasta 32 km/h en áreas abiertas. La temperatura mínima provincial rondará los 20°C en Oberá y Leandro N. Alem, al tiempo que la máxima provincial tocará los 35°C en Posadas, generando una sensación térmica que podría escalar hasta los 39°C bajo un índice de riesgo de incendio clasificado en nivel medio.
Hacia el martes 17 de noviembre, se prevé una desmejora generalizada con cielo cubierto, descenso en las temperaturas máximas y el ingreso de un sistema frontal inestable.
Las probabilidades de precipitaciones aumentarán sustancialmente a un rango de entre 70% y 90%, previéndose lluvias y tormentas de variada intensidad que dejarían acumulados de entre 15 y 30 mm. Los vientos rotarán hacia el sector sur y sudoeste con velocidades de 12 a 22 km/h y ráfagas que podrían superar los 45 km/h durante los fenómenos más severos.
La mínima provincial se situará en 21°C en Bernardo de Irigoyen, mientras que la máxima provincial alcanzará los 28°C en la capital posadeña, aliviando de forma paulatina las marcas térmicas sofocantes.
Frente al riesgo alto de incendios y los elevados índices de radiación ultravioleta pronosticados para las próximas horas, se aconseja no encender fuego en zonas de pastizales, consumir agua con frecuencia y protegerse de la exposición solar directa en las horas centrales, manteniendo a la vez despejados desagües pluviales de cara al cambio de tiempo previsto para el martes.