Pico térmico antes de la llegada de tormentas marcará el inicio semanal en Posadas

De acuerdo con las previsiones del Departamento de Meteorología y Prevención de Riesgos Naturales (OPAD), rige advertencia celeste por registros calurosos y elevado índice UV, mientras se anticipa una advertencia amarilla por lluvias y tormentas hacia el martes

domingo 15 de noviembre de 2026 | 8:26hs.

Para este domingo 15 de noviembre, la atmósfera se caracterizará por presentar nubosidad variable combinada con un ambiente pesado y caluroso a lo largo de toda la jornada.

La probabilidad de precipitaciones se ubicará entre 20% y 40%, manifestándose mediante chaparrones aislados por la tarde con acumulados estimados de 1 a 5 mm. Los vientos soplarán del cuadrante este y noreste a velocidades de entre 8 y 16 km/h, acompañados por ráfagas eventuales de hasta 28 km/h. En cuanto a los valores térmicos, la mínima provincial fue de 19°C en San Pedro, mientras que la máxima provincial se estima en 33°C en Capioví y Azara (alcanzando 32°C en la capital provincial), con una sensación térmica que ascenderá hasta los 36°C.

Durante el lunes 16 de noviembre, predominarán condiciones de tiempo bueno, cielo mayormente despejado a parcialmente nublado y un calor sofocante generalizado.

La probabilidad de lluvias será muy baja, estimada entre 5% y 10%, sin expectativas de registros pluviométricos significativos. El viento circulará predominantemente desde el sector norte y noreste a intensidades de 10 a 18 km/h, alcanzando ráfagas de hasta 32 km/h en áreas abiertas. La temperatura mínima provincial rondará los 20°C en Oberá y Leandro N. Alem, al tiempo que la máxima provincial tocará los 35°C en Posadas, generando una sensación térmica que podría escalar hasta los 39°C bajo un índice de riesgo de incendio clasificado en nivel medio.

Hacia el martes 17 de noviembre, se prevé una desmejora generalizada con cielo cubierto, descenso en las temperaturas máximas y el ingreso de un sistema frontal inestable.

Las probabilidades de precipitaciones aumentarán sustancialmente a un rango de entre 70% y 90%, previéndose lluvias y tormentas de variada intensidad que dejarían acumulados de entre 15 y 30 mm. Los vientos rotarán hacia el sector sur y sudoeste con velocidades de 12 a 22 km/h y ráfagas que podrían superar los 45 km/h durante los fenómenos más severos.

La mínima provincial se situará en 21°C en Bernardo de Irigoyen, mientras que la máxima provincial alcanzará los 28°C en la capital posadeña, aliviando de forma paulatina las marcas térmicas sofocantes.

Frente al riesgo alto de incendios y los elevados índices de radiación ultravioleta pronosticados para las próximas horas, se aconseja no encender fuego en zonas de pastizales, consumir agua con frecuencia y protegerse de la exposición solar directa en las horas centrales, manteniendo a la vez despejados desagües pluviales de cara al cambio de tiempo previsto para el martes.