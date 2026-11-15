Doce estudiantes misioneros competirán en la instancia nacional de las Olimpíadas de Matemática

Representantes de distintos establecimientos educativos de la provincia participarán de la 43ª edición de la Olimpíada Matemática Argentina (OMA), que se desarrollará del 15 al 19 de noviembre en La Falda, Córdoba

domingo 15 de noviembre de 2026 | 10:51hs.

Misiones tendrá una destacada representación en la instancia nacional de la 43ª Olimpíada Matemática Argentina (OMA), con doce estudiantes que lograron clasificarse y tendrán la oportunidad de medirse con alumnos de distintos puntos del país.

La delegación provincial esta integrada por nueve representantes del primer nivel, correspondiente a 1º y 2º año del secundario, y otros tres del segundo nivel, destinado a estudiantes de 3º y 4º año.

En el primer nivel fueron seleccionados Elián Gadiela Benítez, del Instituto Superior Adventista de Misiones de Leandro N. Alem; Juan Martín Dreger, del Bachillerato Humanista Monseñor Jorge Kemerer de Posadas; María C. Calvo Grajales, del Instituto San Francisco de Asís de Eldorado; Lucas Valentín Ferreyra, del Colegio San Josafat de Apóstoles; Josefina Nobs, del Instituto Nuestra Señora de Itatí de Capioví; Dante Pravisani y Alejandro David Sánchez, del Instituto Familiar Gurmerindo Esquivel de Eldorado; Benjamín T. Sano Tarutani, del Instituto San Francisco de Asís de Eldorado; y Tomás Valenzuela, del Liceo Naval Almirante Storni de Posadas.

Por su parte, en el segundo nivel competirán Tiziana Gerula y Alejo Valenzuela, ambos del Liceo Naval Almirante Storni, y Amadeus Ulises Rebhein, del Instituto Madre de la Misericordia, todos de Posadas.

El certamen nacional tendrá como sede el Hotel Edén de La Falda. La acreditación se realiza este domingo, mientras que las pruebas escritas están previstas para el lunes 16 y martes 17. La exposición oral y el acto de premiación tendrán lugar el jueves 19 de noviembre.

La Olimpíada Matemática Argentina propone desafíos que buscan estimular el razonamiento lógico, la creatividad y la capacidad de resolver problemas. Para los misioneros, la clasificación representa el reconocimiento al esfuerzo y la preparación desarrollados durante las distintas etapas de la competencia, además de la posibilidad de compartir una experiencia educativa con jóvenes de todo el país.