Mitre ganó un partidazo ante Independiente en Santiago del Estero

El Auriazul venció a Independiente BBC 76 a 69 en un verdadero partidazo. Alejo Montes fue goleador del juego con 17. El lunes visitará a Riachuelo en La Rioja

domingo 15 de noviembre de 2026 | 12:50hs.

Otra noche gloriosa vivió el equipo de Matías Matrtinho en la Liga Argentina de Básquet. Esta vez fue en el inicio de su primera gira de tres partidos, venciendo a Independiente BBC de Santiago del Estero por 76 a 69, sacando a escena sus variantes y la fortaleza del juego colectivo en un partido ajustado de principio a fin.

Alejo Montes fue goleador de Mitre y uno de los abanderados del triunfo, con 17 puntos y un triple determinante para sentenciar el resultado.

Solo el primer parcial mostró una superioridad del local, que terminó arriba 22-16. Desde el segundo cuarto Mitre ajustó la marca y encontró vias de gol en la pintura, donde fueron valiosos los aportes de Dade (12) y Barber (10).

Ante la ausencia de López, la conducción estuvo en manos de la experiencia de Lucho Tantos (5) y la juventud de Romero Amprimo (3) y ambos se mostraron firmes en el traslado.

En las variantes, ingresaron muy bien Corsi (4 puntos y una volcada) y Lucas Núñez (15), el pivot que también fue clave en la parte final del juego.

El descanso largo fue con Mitre arriba 34-32. Al regreso todo fue muy parejo y el tercer parcial finalizó igualado en 51. En ese tiempo Martín Pérez fue la vía de gol de Mitre y estuvo activo con buena lectura ofensiva.

El último cuarto fue perfecto para los misioneros. Con una defensa dura, resignando la presión en el perímetro sobre Machuca (15), pero ajustando la marca sobre Amicucci (18), quien se secó de goles en el cierre.

Lo de Alejo fue superlativo en el desenlace, haciendo jugar al equipo y tomando triples a la carrera que le dolieron mucho a los santiagueños.

Fue un tremendo festejo de Mitre, que logró su tercer triunfo al hilo y ahora ostenta un récord de 3-1.

La gira continuará este lunes, cuando visite en La Rioja a Riachuelo; mientras que el martes cerrará en la misma ciudad frente a Amancay.

GOLEO DE MITRE: Montes 17, Núñez 15, Dade 12, Barber 10, Pérez 10, Tantos 5, Corsi 4, Amprimo 3 y Tonarelli.