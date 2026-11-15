Formación y crecimiento para la lucha olímpica en Misiones

La primera Clínica Provincial de Lucha reunió a representantes de cinco municipios del interior y de distintas escuelas de Posadas. La capacitación contó con certificación provincial y abordó contenidos vinculados a la planificación del entrenamiento, la psicología deportiva y los aspectos técnico-tácticos de la disciplina

domingo 15 de noviembre de 2026 | 12:58hs.

La lucha olímpica dio un nuevo paso en su desarrollo en Misiones con la realización de la primera Clínica Provincial de Lucha, una propuesta destinada a la formación y capacitación de futuros instructores, con el objetivo de ampliar la disciplina y fortalecer su presencia en distintos puntos de la provincia.

La jornada contó con representantes de Oberá, Aristóbulo del Valle, Leandro N. Alem, Puerto Rico y 25 de Mayo, además de integrantes de distintas escuelas de Posadas. También participaron atletas interesados en profundizar sus conocimientos y proyectarse a futuro en el rol de instructores.

La capacitación se organizó en tres bloques. El primero estuvo dedicado a la planificación del entrenamiento, con herramientas y criterios para organizar los procesos de preparación deportiva. Luego se trabajó sobre psicología deportiva, con la participación de profesionales del equipo multidisciplinario del Ministerio de Deportes. Finalmente, se abordaron los fundamentos técnicos y tácticos específicos de la lucha olímpica.

La iniciativa representa un avance para el crecimiento de este deporte en Misiones, no solo por la posibilidad de formar nuevos instructores, sino también por generar espacios de actualización y capacitación permanente para quienes ya trabajan en la disciplina.

Desde la organización destacaron el acompañamiento del Ministerio de Deportes de Misiones, cuyo apoyo permitió concretar esta propuesta, y ratificaron el compromiso de continuar generando oportunidades para que la lucha siga creciendo y llegue a más localidades de la provincia.