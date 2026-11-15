Godoy Cruz le ganó 3-1 a Tristán Suárez en la final y volvió a Primera División

En Córdoba, Godoy Cruz venció 3-1 a Tristán Suárez en la final entre ganadores de zona y ascendió a Primera; el Lechero buscará su lugar en el Reducido.

domingo 15 de noviembre de 2026 | 19:15hs.

Godoy Cruz se consagró campeón de la Primera Nacional 2026 al derrotar 3-1 a Tristán Suárez, logrando su objetivo de regresar a la Liga Profesional para la temporada 2027 al cumplirse un año exacto de su descenso de la máxima categoría. Esteban Burgos abrió la cuenta de penal y Axel Rodríguez aumentó la diferencia en favor del Bodeguero, aunque el golazo de Marcos Enrique puso a tiro en el marcador al Lechero. Pese a los intentos por volver recomponer la paridad, el goleador Martín Pino dijo presente cuando el Tomba más le necesitaba y logró el 3-1 parcial y eventualmente definitivo que liquidó la historia, devolviendo a la escuadra mendocina a la Primera División. Por el lado del equipo de Ezeiza, tendrá la posibilidad de redimirse en el reducido por el segundo ascenso, donde se verá las caras en cuartos de final contra Ciudad Bolívar o Gimnasia y Tiro de Salta (en caso de que el Albo derrote a Ferro).

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