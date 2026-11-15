OTC alcanzó la final de la Liga Provincial femenina de básquet y espera rival
Las chicas del Celeste superaron el sábado por la noche a Luz y Fuerza por 74 a 46, en el segundo encuentro semifinal disputado en el microestadio del colegio ‘Inmaculada Concepción’, y liquidaron la serie por 2-0. Su próximo adversario saldrá del cruce entre Tokio y Mitre.
domingo 15 de noviembre de 2026 | 15:19hs.
La serie quedó 2-0 a favor de OTC ya que también se había quedado con el primer partido en su cancha por 56 a 48.
Paloma Flores, con 16 puntos, fue la principal anotadora del ganador, mientras que Lara Cardozo aportó 11. Por el lado de Luz y Fuerza, Ninfa Carlino se destacó como máxima goleadora de su equipo, también con 11 unidades.
OTC aguarda ahora por la definición de la otra semifinal que tiene como protagonistas a Tokio y Bartolomé Mitre. Las Auriazules llegan con ventaja de 1-0, tras imponerse en el primer cruce por 59 a 55, y buscarán asegurar su clasificación este lunes, desde las 21, en el estadio ‘Jorge R. Yamaguchi’.
¿Que opinión tenés sobre esta nota?
Me gusta
No me gusta
Me da tristeza
Me da alegría
Me da bronca
Te puede interesar
Últimas noticias