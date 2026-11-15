OTC alcanzó la final de la Liga Provincial femenina de básquet y espera rival

Las chicas del Celeste superaron el sábado por la noche a Luz y Fuerza por 74 a 46, en el segundo encuentro semifinal disputado en el microestadio del colegio ‘Inmaculada Concepción’, y liquidaron la serie por 2-0. Su próximo adversario saldrá del cruce entre Tokio y Mitre.

domingo 15 de noviembre de 2026 | 15:19hs.

La serie quedó 2-0 a favor de OTC ya que también se había quedado con el primer partido en su cancha por 56 a 48. Paloma Flores, con 16 puntos, fue la principal anotadora del ganador, mientras que Lara Cardozo aportó 11. Por el lado de Luz y Fuerza, Ninfa Carlino se destacó como máxima goleadora de su equipo, también con 11 unidades. OTC aguarda ahora por la definición de la otra semifinal que tiene como protagonistas a Tokio y Bartolomé Mitre. Las Auriazules llegan con ventaja de 1-0, tras imponerse en el primer cruce por 59 a 55, y buscarán asegurar su clasificación este lunes, desde las 21, en el estadio ‘Jorge R. Yamaguchi’.

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