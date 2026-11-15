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A 9 años del naufragio del ARA San Juan, homenaje a los fallecidos, entre ellos dos misioneros

La Armada homenajeó en Mar del Plata a los 44 tripulantes del submarino desaparecido en 2017. Entre las víctimas se encontraban los misioneros Eliana María Krawczyk y Jorge Isabelino Ortiz
domingo 15 de noviembre de 2026 | 15:42hs.

 

La Armada Argentina realizó este domingo una ceremonia en homenaje al submarino ARA “San Juan” y sus 44 tripulantes, al cumplirse nueve años del naufragio ocurrido el 15 de noviembre de 2017. Entre los marinos fallecidos se encontraban dos misioneros: Eliana María Krawczyk, oriunda de Oberá, y Jorge Isabelino Ortiz, nacido en Posadas. El acto tuvo lugar en el Museo del Comando de la Fuerza de Submarinos, ubicado en la Escollera Norte de Playa Grande, y contó con la presencia de familiares de los marinos y autoridades civiles y militares.

La ceremonia fue presidida por el jefe del Estado Mayor General de la Armada, almirante Juan Carlos Romay, acompañado por el intendente de General Pueyrredon, Guillermo Montenegro; el comandante del Área Naval Atlántica y jefe de la Base Naval Mar del Plata, contraalmirante Fernando Enrique Pérez Kühn; y otras autoridades de la fuerza.

“Hace nueve años, el submarino ARA San Juan no regresaba a este, su apostadero natural. Por eso, estar hoy aquí, junto a este memorial, no es solamente cumplir con una ceremonia. Es recordar a quienes fueron nuestros camaradas, acompañar a sus familias y reafirmar el compromiso de la Armada con su memoria y con el legado que nos dejaron”, expresó el comandante de la Fuerza de Submarinos, capitán de navío Walter Darío Tigero.

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