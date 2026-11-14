Presidentes con algo en común: la prisión

Hasta antes de la democracia, Paraguay vio a sus mandatarios presos por razones políticas. Cubas Grau y González Macchi, los más cercanos en esta etapa contemporánea

sábado 14 de noviembre de 2026 | 22:54hs.

El sacudón financiero que provocó la caída del Ueno Bank no sólo repercutió en el ámbito de la economía y la sociedad en general, sino que alteró el orden institucional por el cual atravesaba Paraguay, al menos desde una perspectiva general. El vínculo entre esta entidad y el expresidente Santiago Peña dejó al desnudo cómo el poder político usufructúa sin medir consecuencias, a tal punto que el primer mandatario no sólo renunció, sino que se encuentra recluido mientras avanza la investigación.

Pero la reclusión de un expresidente no es inédita en Paraguay, aunque la causa contra Peña marca un precedente particular dentro de la transición democrática. En ese contexto, el historiador paraguayo Claudio Velázquez repasó la lista de jefes de Estado que terminaron arrestados o tras las rejas.

Así, en la era democrática, el caso más conocido es el de Luis Ángel González Macchi (1999-2003), quien en diciembre de 2006 fue condenado por enriquecimiento ilícito y estuvo 25 días recluido en el Escolta presidencial.

Lo que ocurrió después fue llamativo. Antes de Navidad, a través de unos recursos, sus abogados consiguieron el arresto domiciliario y al año siguiente, a través de la Corte de Justicia, se extinguió ese proceso.

Lo sucedido con Raúl Cubas Grau (1998-99) fue diferente: permaneció aproximadamente tres meses en una estancia de su hermano ubicada en el Bajo Chaco, pero no en condición de procesado ni recluido. Posteriormente se trasladó a Brasil. Había quedado acorralado por un juicio político inminente y la profunda crisis social que derivó en lo que se conoce como “el Marzo Paraguayo”. El detonante: el asesinato de su vice Luis María Argaña después de la polémica medida de conmutar la pena a Lino Oviedo.

Sobre el actual escenario, Chamorro vaticinó un fin de año “difícil”, en tanto que ve complicado el diálogo si hay nuevo presidente

No sólo en la era democrática se dieron estos hechos. El dictador Alfredo Stroessner, después del golpe del 2 y 3 de febrero de 1989, estuvo recluido en la Caballería durante 72 horas

Un caso muy conocido fue el de Facundo Machaín, quien fue presidente apenas por un día en 1870. Seis años después terminó recluido por causas políticas. “Era un abogado inteligente y hábil. Para deshacerse de él, sus adversarios políticos no solamente lo mandaron preso, sino también lo asesinaron a golpes en el episodio conocido ‘la masacre de la cárcel publica’ en octubre de 1876”, describe el historiador Velázquez.

Raimundo Rolón (1949) estuvo menos de un mes en el poder. Y tal como hizo con su antecesor, fue derrocado. Se negó a irse al exilio y estuvo preso unas horas; finalmente guardó reclusión en una propiedad en Nueva Germania, San Pedro.

“En el caso de los presidentes que tuvieron arresto en Paraguay, los motivos son muy diferentes. Hasta 1989, que empieza el período democrático, hubo presidentes que estuvieron en prisión por cuestiones políticas. El más recordado fue Facundo Machaín, que fue presidente por un día y fue asesinado en la cárcel con sus defendidos, un grupo de sicarios que le mataron al presidente de aquella época”, contó a El Territorio el historiador Fabián Chamorro.

Después hubo varios presidentes -continuó Chamorro- que estuvieron uno o dos días cuando fueron objeto de algún tipo de golpe de Estado. El que estuvo más tiempo preso por cuestiones políticas fue Eusebio Ayala, que cayó en febrero de 1936. Desde esa fecha a septiembre estuvo preso en la Escuela Militar y después fue exiliado a Argentina. Posterior a ellos hubo presidentes procesados o condenados por delitos comunes. “En 2002 Raúl Cubas Grau estuvo siete meses en una unidad militar por el asesinato en marzo de 1999 del vice y la masacre de jóvenes. Renuncia, se va a Brasil, retorna y guarda reclusión en una unidad militar. Y el caso que sí tuvo condena fue el de Luis González Macchi, que ingresó a la Escolta presidencial como prisionero en diciembre de 2006, después se convirtió en arresto domiciliario y consiguió su absolución”, recordó.

El escenario

Acerca de cómo está hoy la sociedad paraguaya, Chamorro reflexionó que por un lado el momento es “complicado, hay una importante cantidad de gente que perdió su trabajo porque Ueno tenía muchísimas empresas de diferentes tipos”.

Y por otro, “está la plata que se quedó dentro del banco. Los desembolsos que se podrán retirar van a alcanzar a aquellos que tienen menos de 38 mil dólares y los que superan esa cifra, la mayoría son empresas. Y van a tener que esperar la liquidación y probablemente muchas cierren. Eso va a afectar a un sector importante de la población y puede generar crispación social, que de hecho ya hubo un llamado a la ciudadanía. La gente se movilizó y no creo que esto quede impune porque afectó a todos. El banco tenía 3 millones de clientes de los 6 millones de habitantes del Paraguay”.

Acerca del escenario político, consideró que “esto va a poner en dificultades al Partido Colorado, con esta situación y una oposición que ya tiene candidatos fuertes va a ser difícil que se quede con el poder. El Parlamento probablemente se vista de colorado pero con un presidente de otro partido y eso complica la gobernabilidad”.

Vaticinó que “mucha gente va a pasar muy mal este fin de año y no sé cómo se va estabilizar en el tiempo para que la gente haga sus compras, el comercio está muy parado desde el inicio de la crisis la semana pasada”.

Pedidos de informes sobre operaciones

Dirigentes opositores solicitaron informes al nuevo presidente Pedro Alliana para precisar los fondos públicos en Ueno; también plantearon la reforma de la Secretaría Nacional de Bienes Incautados y Comisados (Senabico) para blindar a ahorristas. Sin embargo, el cartismo dejó sin quórum el Senado y postergó ambos pedidos.

El pedido solicita informes detallados al Poder Ejecutivo sobre los depósitos, colocaciones, inversiones, fideicomisos, operaciones financieras y demás instrumentos realizados con recursos públicos o fondos de entidades estatales en Ueno Bank SA, Uueno Holding Saeca y otras sociedades o entidades vinculadas, directa o indirectamente.

Por otro lado, integrantes del Cuerpo de Bomberos Voluntarios del Paraguay (CBVP) realizaron una movilización masiva en inmediaciones de la sede del Congreso Nacional para exigir un proyecto de ley de salvataje financiero ante los 2.355 millones de guaraníes congelados tras el colapso de Ueno Bank.