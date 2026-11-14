Efecto León XIV: un impulso a la solidaridad y la justicia social que interpela a la política

León XIV dejó el país con un llamado a la reconciliación. En cuatro días esquivó la discusión teórica sobre el modelo económico y puso el acento en la manera de ejercer el poder, la justicia social y la función social de la propiedad

sábado 14 de noviembre de 2026 | 22:30hs.

“Argentina, levántate y camina”. Con esa exhortación, completada con la máxima de San Agustín “ama y haz lo que quieras”, León XIV cerró el miércoles en Luján una visita de cuatro días que tuvo un recorrido frenético, pero muy nítido desde lo simbólico, lo espiritual y lo político.

En el Palacio Libertad, ante todo el arco político y con Milei a su lado, el Papa fijó la postura de la Iglesia ante la actualidad argentina; en la UCA, ante empresarios, sindicalistas, movimientos sociales y funcionarios, expuso su doctrina social. En Claypole y en Devoto se detuvo en los márgenes de la sociedad, y en Palermo les habló a las familias y a los jóvenes del trabajo precario, la violencia doméstica, las adicciones y las redes sociales.

Como cierre, frente a la Basílica de Luján propuso la reconciliación como salida. “Necesitamos reconciliarnos también con nuestra historia y con nuestro presente, para generar un futuro nuevo, donde sea el amor el que tenga la última palabra”, dijo ante más de dos millones de personas.

La teoría y la práctica

Minutos después de que el avión papal despegara de Ezeiza rumbo a Perú, el vocero presidencial Adrián Ravier ofreció la lectura oficial de la visita. “No hay contradicción entre la doctrina social de la Iglesia y la economía de mercado”, afirmó. Es la argumentación que las usinas libertarias trataron de instalar desde el domingo, aferradas a que el Papa reconoció que “los empresarios, creadores de puestos de trabajo con su capital, arriesgan tantas veces el propio patrimonio”.

En lo que no repararon -o sí, pero lo esquivaron- es que el problema aparece en el plano de la ejecución. Ante Milei, los gobernadores, la Corte y el Congreso, León XIV advirtió que “quien ejerce la autoridad debe actuar con prudencia, reconocer los límites del poder que le ha sido confiado y orientar sus decisiones hacia el bien de toda la comunidad”. Pidió cuidar la palabra en la vida pública y que el crecimiento alcance a los ancianos, a los desocupados y a las personas con discapacidad.

Fueron definiciones sobre el modo de gobernar, con correlato en una realidad regida por la motosierra. Pidió robustecer “la educación, la formación profesional, la universidad y la investigación” en un país donde la Ley de Financiamiento Universitario sigue sin aplicarse, y sumó que “una nación debe preguntarse seriamente en qué ha fallado cuando sus jóvenes deben abandonar su tierra para realizar sus sueños”.

En el Cottolengo Don Orione afirmó que “el progreso de una nación también se mide por la acogida que sabe dispensar a todas las personas con discapacidad”, mientras el Ejecutivo intentó recortar desde su asunción las ayudas al sector.

En la UCA, el Papa reivindicó a los movimientos populares, que “se organizan desde abajo para construir soluciones comunitarias”, las mismas organizaciones a las que la gestión libertaria acusa de ser herramientas de opresión.

También fijó un límite al capital, sosteniendo que “la vocación empresarial es una noble tarea si se orienta por el principio de la función social de la propiedad y del capital. Cuando el beneficio económico se absolutiza como el único criterio de éxito, la empresa se deshumaniza y deviene en una estructura de pecado que genera exclusión”, afirmó.

Frente a los ministros Sandra Pettovello y Juan Bautista Mahiques, León XIV reivindicó también las “tres T” de Francisco, tierra, techo y trabajo, como exigencias de la justicia social.

La figura de Francisco, siempre incómoda para el gobierno de los hermanos Milei, estuvo presente en cada discurso. No por una cuestión demagógica, sino porque León XIV vino a traer el mensaje que su antecesor no pudo traer, porque la grieta argentina se lo hubiera devorado.

Un desborde de alegría y espiritualidad

Las estimaciones hablan de cerca de diez millones de participaciones, con 2,5 millones en Palermo, más de un millón en la vigilia de los jóvenes, 650 mil en Córdoba y más de dos millones en Luján. Detrás de cada número hubo una decisión personal. Hubo quienes durmieron a la intemperie, quienes soportaron el calor de una vigilia nocturna en Córdoba y quienes peregrinaron de madrugada hacia Luján.

Misiones tuvo su lugar en el mapa del Papa. En las Vísperas de la Catedral Metropolitana se detuvo en la tierra colorada. “Crucemos al noreste, para asombrarnos de sus maravillosas cataratas y sus extensos yerbatales, que distinguen las costumbres de todo el Cono Sur”, dijo. El obereño Sergio Pacheco participó de la vigilia de la Juventud, el gobernador Hugo Passalacqua estuvo en el Palacio Libertad y cientos de misioneros viajaron para acompañar las celebraciones.

La gente salió de cada encuentro regocijada y llena de esperanza, y el Papa, fortalecido como líder espiritual y de masas.

Argentina también fue emocionante para el Sumo Pontífice. Se lo vio conmovido en varios pasajes, como cuando en Don Orione escuchó el relato de Marta Griselda Torres o cuando en Devoto le llegó al corazón la historia de vida de uno de los detenidos. También se emocionó con las ovaciones de la juventud en Palermo y con los gritos de devoción en Luján.

Las lágrimas de Ezeiza

Incluso el propio Javier Milei se emocionó hasta las lágrimas, después de decirle a León XIV, a los pies de la escalera que lo llevaría al avión, que “esta es su casa”. “Por supuesto la visita habrá impactado en nuestro Presidente”, admitió Ravier. Tres días antes, en el Palacio Libertad donde el Papa pidió escucha y diálogo, Milei se retiró del escenario sin saludar a la vicepresidenta Victoria Villarruel, y fue León XIV quien se detuvo a conversar con ella cuando la reconoció entre el público.

Si el paso del Papa provocó un cambio en las formas de Milei lo dirán sus acciones más que la emoción.

La consigna que dejó León XIV en la Argentina es levantarse y caminar, y será la sociedad la que decida hacia dónde. Cerca de 30 millones de católicos argentinos tomarán esa decisión con el espíritu marcado por un Papa que pasó por el país como un tsunami y sacudió a una sociedad que caminaba en el desánimo.