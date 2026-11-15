La Policía resguardó a un niño de 3 años que caminaba solo por un barrio de Oberá

El pequeño fue encontrado por un vecino este domingo al mediodía. Los efectivos localizaron a sus progenitores y lo entregaron luego de acreditar el vínculo familiar

domingo 15 de noviembre de 2026 | 18:55hs.

Un niño de 3 años fue encontrado deambulando solo y desorientado por el barrio San Miguel de Oberá y quedó bajo resguardo policial luego de que un vecino lo trasladara a una dependencia para proteger su integridad.

El episodio ocurrió este domingo, cerca de las 12.30, cuando Matías Maximiliano D., de 30 años, se presentó en la Comisaría Seccional Quinta con el pequeño, a quien había encontrado caminando sin compañía por la zona.

A partir de las averiguaciones realizadas con vecinos del barrio, los efectivos lograron establecer la identidad del niño, identificado como Lian Alexander V., y localizar a sus padres.

Según manifestaron los progenitores ante la Policía, el pequeño se encontraba jugando cuando salió a la calle sin que ellos advirtieran lo sucedido.

Finalmente, luego de completar los trámites correspondientes y acreditar el vínculo familiar, el niño fue entregado a sus padres, quienes quedaron a cargo de continuar con su guarda y cuidado.