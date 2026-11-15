Histórico: Ronaldinho volvió a jugar en el fútbol profesional y fue un verdadero show | El Territorio
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Histórico: Ronaldinho volvió a jugar en el fútbol profesional y fue un verdadero show

El astro brasileño -de 46 años- regresó a los terrenos de juego de manera oficial con el Ravenna de la Serie C italiana. La revolución que generó su presencia
domingo 15 de noviembre de 2026 | 17:49hs.

Volvió Ronaldinho. El histórico futbolista brasileño regresó al fútbol profesional y brindó un show en el duelo entre Ravenna FC y Forlí, por la Serie C italiana. A sus 46 años, el volante ofensivo fue titular y se lució al participar en el gol de su equipo. La expectativa en el estadio Bruno Bernelli fue tan grande que más de 100 mil personas se sumaron a la transmisión oficial y concurrieron al espectáculo figuras de la talla de Dida y Flavio Briatore (líder del equipo Alpine de Fórmula 1).

La presentación de la leyenda brasileña, que disputó un partido oficial por primera vez desde 2015, se transmitió de manera gratuita por el canal de YouTube de Sky Sports. Fue su primera actuación con el Ravenna FC, institución que lo incorporó en agosto dentro de un proyecto deportivo y comercial.

Ronaldinho le rindió honor a su dorsal y se posicionó en el campo de juego como un diez clásico. Siempre detrás del centrodelantero, Dinho ocupó toda la franja central ofensiva del Ravenna. Se acercó a jugar en cada oportunidad y, con toques cortos, gestionó el ataque. En cada una de sus intervenciones, los casi 12 mil espectadores presentes se levantaron de su butaca para aclamarlo.

Además de hacerse cargo de las pelotas paradas -lanzó un centro perfecto para un cabezazo que el arquero rival logró despejar-, el brasileño se lució con pases precisos (solo falló dos de 20) para romper las líneas defensivas.

El icónico jugador de 46 años participó en la apertura del marcador. Ronaldinho limpió la jugada en la puerta del área y, tras un pase extra de Lorenzo Lonardi, Giulio Donati sacó un potente remate desde afuera del área para estampar el 1-0. El ex Barcelona y PSG fue el primero en correr para abrazarlo.

Fiel a su estilo, Ronaldinho nunca borró la sonrisa de su rostro. Tanto en el calentamiento, como a la hora de saltar al terreno de juego y en el entretiempo, el brasileño siempre mostró un semblante de felicidad. Más allá de que nunca evitó la seriedad en un partido por los puntos, la camaradería con el resto de los futbolistas quedó reflejada al final del primer tiempo. Uno por uno, el astro abrazó a sus compañeros y a los rivales. Y, para no olvidarse, también le recriminó entre risas una jugada al árbitro.