Histórico: Ronaldinho volvió a jugar en el fútbol profesional y fue un verdadero show

La última presentación oficial de Ronaldo de Assis Moreira había sido en septiembre de 2015, cuando jugó para Fluminense. Aunque formalizó su retiro en 2018, se mantuvo en actividad en partidos de exhibición y eventos especiales, sin volver a competir en un compromiso oficial.

El Ravenna FC había confirmado su presencia mediante sus redes sociales con un mensaje que anticipó su vuelta: “La magia nunca se fue. Ahora es el momento de traerla de vuelta al campo. El 15 de noviembre, Ronaldinho regresa”. La institución difundió luego nuevas publicaciones sobre el partido y la función que planificaba el brasileño.

La llegada del exfutbolista había sido anunciada en junio, cuando el propio Ronaldinho adelantó que volvería al profesionalismo con el conjunto italiano. En agosto aterrizó en el aeropuerto de Forlì y participó de las actividades organizadas por el club para el comienzo de la temporada. Durante su presentación oficial en Miami, Estados Unidos, realizada hace casi cinco meses, expresó: “El fútbol siempre ha sido alegría para mí y estoy emocionado de llevar ese espíritu al Ravenna. ¡Que empiece la magia!”.

La entidad es propiedad desde 2024 del empresario italiano Ignazio Cipriani, integrante de la familia dueña del grupo de restauración Cipriani. El club sostuvo que la contratación apunta a ampliar su proyección internacional y fortalecer la marca mediante socios y acuerdos comerciales.

Ese impacto se reflejó en la venta de productos asociados al regreso del exjugador. La camiseta oficial con el número 10, valuada en 129 euros (unos USD 150) se agotó en las tiendas oficiales pocas horas después del anuncio, al igual que una gorra blanca con su insignia que costaba USD 32.