Cesación tabáquica: más de 260 misioneros buscaron dejar de fumar en los consultorios

El número representa un aumento respecto del promedio anual de entre 70 y 100 pacientes que registraba el programa. Además, advirtieron que el avance de los cigarrillos electrónicos y los vapeadores entre los jóvenes es una de las principales preocupaciones

domingo 15 de noviembre de 2026 | 20:29hs.

El Programa de Control de Tabaco de Misiones registró 267 personas que se acercaron a los consultorios de cesación tabáquica para iniciar un tratamiento y recibir acompañamiento para dejar de fumar durante 2026. La cifra, contabilizada hasta octubre, representa un incremento significativo respecto de años anteriores, dado que el promedio anual oscilaba entre 70 y 100 consultas.

Guillermo Rolón, referente del programa dependiente del Ministerio de Salud Pública de Misiones, destacó que Misiones cuenta con 30 consultorios de cesación tabáquica distribuidos en distintos puntos de la provincia. Allí trabajan profesionales de diferentes especialidades, entre ellos médicos, psicólogos, psiquiatras, farmacéuticos y nutricionistas, que intervienen en el seguimiento de los pacientes.

"Este año nuestra estadística indica que fueron 267 los misioneros que entraron en los consultorios para dejar de fumar. Para nosotros fue casi un récord", explicó Rolón a El Territorio.

El referente consideró que el aumento está relacionado con la difusión de los espacios de atención y la articulación entre distintas áreas del Estado. En ese sentido, recordó que Misiones comenzó en 2018 con una prueba piloto de cinco consultorios y que, con el paso de los años, amplió la cobertura hasta alcanzar los 30 actuales.

El trabajo también incluye una mesa multisectorial en la que participan Salud Pública, Educación, la Secretaría de Estado de Prevención de Adicciones, otros organismos y municipios. A través de esa articulación se busca dar a conocer los lugares de atención y promover ordenanzas municipales vinculadas al control del tabaco.

Cómo funciona el tratamiento para dejar de fumar

El acompañamiento comienza cuando la persona manifiesta su voluntad de abandonar el consumo. A partir de allí, el equipo interdisciplinario establece un seguimiento que contempla, como mínimo, una consulta semanal.

El tratamiento tiene una duración estimada de ocho semanas, es decir, dos meses, durante los cuales el paciente recibe asistencia médica y psicológica, además de orientación nutricional cuando resulta necesario.

Uno de los recursos utilizados son los parches de nicotina, que forman parte de los insumos disponibles en los consultorios. Según explicó Rolón, su utilización depende de cada situación y, en algunos casos, se requiere la intervención de un psiquiatra para complementar el abordaje.

Durante el proceso, el paciente establece junto con el equipo una fecha para dejar de fumar. El objetivo es acompañarlo para reducir las dificultades asociadas al síndrome de abstinencia, que provoca una necesidad intensa de consumir cigarrillos.

El profesional también remarcó la importancia de trabajar sobre los beneficios de abandonar el hábito, tanto en la recuperación del gusto y el olfato como en la reducción de los riesgos cardiovasculares y otras complicaciones asociadas al tabaquismo.

La preocupación por los vapeadores en jóvenes

Otro de los ejes que ocupó al programa durante este año fue la prevención del consumo de cigarrillos electrónicos y vapeadores, especialmente entre adolescentes y jóvenes.

Rolón señaló que, mientras el consumo de cigarrillos tradicionales mostraba una tendencia descendente a partir de las políticas de control y prevención, la industria tabacalera incorporó nuevos productos al mercado, entre ellos los dispositivos electrónicos y las pipas de agua.

"La industria tabacalera viene sacando nuevos productos y el impacto que provocan está dirigido principalmente a los jóvenes. Se genera una nueva adicción porque todos estos productos tienen nicotina", advirtió.

En ese contexto, destacó una capacitación presencial destinada a docentes que se realizó en articulación con el Ministerio de Educación. El objetivo fue brindar herramientas para reconocer y abordar el consumo de vapeadores en los establecimientos educativos, una problemática que, según indicó, ya alcanza incluso a las escuelas primarias.

El médico también cuestionó la promoción de los cigarrillos electrónicos como una alternativa para dejar de fumar. Explicó que las sociedades científicas y los organismos de salud no los consideran un método adecuado para abandonar la adicción y alertó sobre el consumo dual, cuando una persona utiliza tanto cigarrillos convencionales como dispositivos electrónicos.

Los daños del tabaquismo y la EPOC

Entre las enfermedades vinculadas al consumo de tabaco, Rolón mencionó la enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC), una patología que provoca un deterioro progresivo de la capacidad respiratoria.

Explicó que el tabaquismo daña las estructuras pulmonares y que, en los cuadros avanzados, los pacientes pueden presentar dificultades severas para respirar e incluso necesitar oxígeno domiciliario.

Además, recordó que el consumo de tabaco está relacionado con enfermedades cardiovasculares, como el infarto y los accidentes cerebrovasculares, debido a los efectos de la nicotina y otras sustancias presentes en los productos derivados del tabaco.

En el marco de las actividades de prevención, el programa también trabaja sobre la importancia de los ambientes libres de humo y la promoción de espacios saludables. Rolón señaló que estas acciones se refuerzan durante fechas como el Día Mundial Sin Tabaco, que se conmemora cada 31 de mayo, y el Día del Aire Puro.

Finalmente, el referente insistió en la importancia de que las personas que desean abandonar el consumo conozcan la existencia de los consultorios y se acerquen a solicitar acompañamiento profesional, al considerar que dejar de fumar es un proceso que puede realizarse con asistencia y seguimiento.