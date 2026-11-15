Súper Liga Posadeña: el clásico quedó a mano en Villa Sarita

Guaraní y Mitre empataron 1-1 en la ida de las semifinales del torneo Clausura y todo se definirá en Rocamora

domingo 15 de noviembre de 2026 | 19:24hs.

Foto: prensa Mitre.

Guaraní y Mitre quedaron a mano en el inicio definirá las semifinales del torneo Clausura de la Súper Liga Posadeña en un partido peleado y en el que cada uno aprovechó su momento para marcar.

La visita comenzó mejor, con más fútbol y con las mejores oportunidades en Villa Sarita.

A los 8’ una jugada por derecha se transformó en un centro al área. Álvaro Klusener no llegó a conectar con precisión, pero la pelota le quedó a Iván Esquivel, quien definió para el 1-0.

Con el resultado a su favor, Mitre esperó por un error de la defensa de la Franja, que por momentos se mostró inestable.

Alan Cáceres presionó y recuperó para el remate de Kevin Sarza, que terminó el córner.

Sobre el final del primer tiempo Guaraní tuvo una clara chance de igualar. Machado se juntó con Denis Benítez y Mauro Gómez peinó un buen centro, pero Bachke respondió bien para evitar el empate.

En el entretiempo, los hinchas de la Franja se descargaron contra la comisión directiva por la eliminación del torneo Regional a manos de La Picada.

El complemento arrancó con Guaraní decidido a encontrar el empate. Con Mauro Gómez, Darío Vargas y Emmanuel Báez como generadores de juego, la Franja atacó el área defendida por Bachke.

Mitre respondió con remates de Esquivel y Klusener, pero el local parecía estar más cerca de la igualdad.

Y de tanto ir, la Franja encontró lo que tanto buscaba. Después de una serie de rebotes, la pelota le quedó a Denis Benítez. El mediocampista no dudó y con un potente remate puso el 1-1 en Villa Sarita.

Con distintas ideas y aprovechando cada uno su mejor momento, Guaraní y Mitre igualaron 1-1 en la ida de las semifinales y todo se definirá la semana que viene en Rocamora.