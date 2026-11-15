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Las mejores postales del clásico posadeño

Guaraní y Mitre empataron 1-1 en Villa Sarita por la ida de las semifinales del torneo Clausura de la Súper Liga Posadeña
domingo 15 de noviembre de 2026 | 20:26hs.

En el Clemente Argentino Fernández de Oliveira y por la ida de las semifinales del torneo fue empate 1-1 entrre Guaraní y Mitre.

Iván Esquivel abrió la cuenta para el Auriazul y Denis Benítez igualó para la Franja en el complemento.

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