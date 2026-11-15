La Picada cayó en Goya y se despidió del torneo Regional

El Tren del Oeste no pudo con Huracán, perdió 3-0 y quedó eliminado en las semifinales de la región Litoral Norte

domingo 15 de noviembre de 2026 | 19:30hs.

Foto: prensa La Picada.

El sueño de La Picada llegó a su fin. El conjunto de Villa Cabello perdió 3-0 en Goya ante Huracán por la vuelta de las semifinales de la región Litoral Norte y con el global 4-2 quedó eliminado del torneo Regional.

El Tren del Oeste fue a Corrientes con una pequeña ventaja tras el 2-1 de la ida de la semana pasada, pero el dueño de casa empató la serie muy rápido.

Antes de los dos minutos, Huracán encontró el primero tras una jugada por izquierda y se puso al frente en el partido e igualó el global.

Al igual que en Posadas, los de Goya tuvieron un buen primer tiempo y dejaron casi sin fútbol a La Picada, que se limitó a intentar cortar los avances de su rival.

Antes del final del primer tiempo, Huracán convirtió el 2-0 y se puso al frente en la serie.

La Picada salió a jugar el complemento con más ímpetu y con la necesidad de descontar para igualar el global. Aparecieron los espacios de un lado y del otro y Huracán supo aprovecharlos.

Cuando promediaba la segunda parte, el dueño de casa marcó el tercero y empezó a definir la serie de semifinales.

Los de Villa Cabello, además de la eliminación, quedaron a las puertas de la clasificación al torneo Argentino del Interior, que comenzará en 2027 y que reemplazará al torneo Regional como la cuarta categoría para los equipos indirectamente afiliados.

Huracán se medirá en la final de la región Litoral Norte con Municipal de Laishí, Formosa, por un lugar en la finalísima por el ascenso al torneo Federal A.