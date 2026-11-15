Investigan posibles ataques de un puma a ovejas en una zona rural de Garupá

Investigan un posible ataque de un puma a ovejas en Parada Leis, Garupá, tras la denuncia de un productor que perdió varios animales. Policía y Ecología constataron los daños y analizan medidas de prevención y compensación.

domingo 15 de noviembre de 2026 | 19:40hs.

Denuncia por ataque a animales ovinos, movilizó al personal policial y del Ministerio de Ecología, quienes realizaron una inspección en un establecimiento rural de Parada Leis, en Garupá. El ataque sería atribuidos a la presencia de un felino silvestre en la zona.

El procedimiento se llevó a cabo este domingo en el lote 5A, propiedad de Jorge Luis B, quien manifestó que desde hace varios días no encontraba varias de sus ovejas y sospechaba que habían sido atacadas por un animal salvaje, posiblemente un puma, que estaría merodeando el lugar. Durante la recorrida, los intervinientes constataron animales ovinos con signos de haber sido atacados y tomaron registros fotográficos.

Además, se indicó que el día anterior se había registrado otro episodio de características similares en el mismo establecimiento. Personal de la División Policía Científica realizó fotografías y levantamiento de huellas, mientras que agentes del Ministerio de Ecología labraron el acta de constatación correspondiente.

Por último, tomó intervención la Dirección de Policía Ambiental para coordinar las actuaciones con el Ministerio de Ecología y los organismos competentes, a fin de evaluar los mecanismos de asistencia y compensación al productor afectado.