Santo Pipó: conducía en estado de ebriedad, despistó con su motocicleta y terminó detenido

Bajada: El hombre, de 38 años, se negó a realizarse una revisión médica y fue aprehendido tras despistar con su Honda Wave sobre la banquina de la ruta nacional 12, en Santo Pipó.

domingo 15 de noviembre de 2026 | 20:00hs.

Un hombre de 38 años fue aprehendido anoche tras despistar con su motocicleta sobre la banquina de la ruta nacional 12, a la altura del kilómetro 1419, en jurisdicción de Santo Pipó. El conductor presentaba signos evidentes de haber consumido alcohol. El hecho ocurrió alrededor de las 22:30. Al llegar al lugar, efectivos policiales encontraron a Luis D. junto a una motocicleta Honda Wave de 110 cilindradas. Durante el procedimiento, constataron que el hombre aparentaba encontrarse en estado de ebriedad. El médico que lo examinó constató escoriaciones en la parte inferior del dorso. Además, indicó que el conductor se mostró poco colaborador y se negó a realizarse una revisión médica. Finalmente, el hombre fue aprehendido por conducir en presunto estado de ebriedad, mientras que la motocicleta fue retenida por las autoridades. La redacción mejora la claridad, el orden cronológico y la precisión, evitando repeticiones y expresiones ambiguas; estos son principios recomendados para informes y relatos policiales.

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