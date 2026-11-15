Garupá: un hombre fue detenido por amenazar de muerte a un sereno, prendió fuego un predio y atacó a policías

El hecho ocurrió en un terreno privado en el barrio Ñu Porá. El detenido ingresó sin autorización al predio y se negó a retirarse. Amenazó al sereno, prendió fuego una parte del predio y con el afán de escapar, atacó a los policías.

domingo 15 de noviembre de 2026 | 21:12hs.

La policía detuvo en las últimas horas a un hombre de 24 años identificado como Juan Nicolás P., luego de ingresar a un predio privado, amenazar de muerte al sereno e iniciar un incendio. Además, atacó a los policías con una barra de hierro e intento darse a la fuga; fue capturado momentos después.

Fuentes de la policía dieron a conocer que el procedimiento se realizó alrededor de las 16:30 de este domingo en el barrio Ñu Porá, sobre la colectora Leonardo Favio, lugar donde funciona el predio de Envases Misioneros.

Allí, Gonzalo Nicolás A. (25), encargado de la vigilancia, relató que un desconocido había ingresado al lugar con aparentes intenciones de robo. Según manifestó, al pedirle que se retirara, el hombre lo amenazó de muerte y prendió fuego un sector de la propiedad.

Posteriormente, con la llegada de la patrulla de la División Comando Táctico Especial Fátima, el sospechoso reaccionó violentamente y arrojó un hierro contra los efectivos, sin provocar lesiones. Luego huyó a pie, lo que dio inicio a una rápida persecución por la zona.

Finalmente, los uniformados lograron interceptarlo y detenerlo en el barrio Don Pedro, en inmediaciones de las calles 242 y 51.

El detenido quedó alojado a disposición de la Comisaría 14.ª. En tanto, se solicitó la intervención de Bomberos para sofocar el incendio y de la Policía Científica para realizar las pericias correspondientes.