Un herido leve tras un nuevo accidente de trenes en España

El maquinista resultó herido. El siniestro ocurrió en la vía que une la capital con la ciudad de Ávila.

domingo 15 de noviembre de 2026 | 22:00hs.

Un nuevo accidente ferroviario sacudió a España este domingo, luego de que una locomotora de un tren de mercancías descarrilara durante la madrugada en la línea que conecta Madrid con Ávila. El episodio ocurrió entre las localidades de Robledo de Chavela y Zarzalejo, en la Comunidad de Madrid, y dejó al maquinista herido, que fue trasladado a un hospital.

El siniestro se produjo alrededor de las 3:48, cuando la formación se salió de la vía. Según fuentes de Emergencias de la Comunidad de Madrid, el conductor sufrió dolores en la espalda y fue derivado al hospital Puerta de Hierro, aunque su estado no revestía gravedad.

Tras el descarrilamiento, Adif interrumpió la circulación ferroviaria entre Zarzalejo y Robledo de Chavela, lo que afectó los servicios de media distancia entre Madrid y Ávila. Renfe dispuso un plan de transporte alternativo mediante autobuses para garantizar el traslado de los pasajeros.

España, bajo presión por la seguridad ferroviaria

El nuevo episodio volvió a encender las alarmas sobre la seguridad de las vías en España, que atraviesa una crisis ferroviaria tras dos accidentes graves con víctimas fatales registrados durante este año. La reiteración de incidentes también profundizó las críticas sobre el estado de la infraestructura y los mecanismos de mantenimiento.

En enero, un choque entre dos trenes de alta velocidad en Adamuz, Córdoba, dejó 46 muertos y más de un centenar de heridos. El accidente ocurrió cuando un tren Alvia que cubría la ruta Madrid-Huelva colisionó con una formación de Iryo que circulaba entre Málaga y Madrid.

El segundo siniestro tuvo lugar el 28 de octubre en Urda, Toledo, cuando un tren AVE de Renfe chocó contra una formación de Iryo que se encontraba detenida. El impacto provocó el descarrilamiento de varios vagones y dejó 69 fallecidos y más de 200 heridos, según los balances difundidos tras la tragedia.

Renuncias y reclamos por la crisis ferroviaria

La sucesión de accidentes provocó una fuerte crisis política y sindical. Tras los siniestros, el entonces ministro de Transportes, Óscar Puente, dejó su cargo, en medio de cuestionamientos por la gestión del sistema ferroviario.

A su vez, los trabajadores del sector reclamaron medidas para reforzar la seguridad y revisar las condiciones de mantenimiento de las vías. La tensión también derivó en convocatorias de huelga y protestas, con pedidos de mayores garantías para los trabajadores y los pasajeros.

El descarrilamiento de este domingo, aunque no dejó víctimas fatales, volvió a poner en primer plano la preocupación por la circulación ferroviaria en España, mientras las autoridades trabajan para restablecer el servicio entre Madrid y Ávila y avanzar con las tareas de revisión de la infraestructura.