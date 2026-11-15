Mision.Es Experiencia recaudó más de 22 millones de pesos para el Hospital Carrillo

El desfile de alta costura a beneficio se realizó el sábado en el Hito de las Tres Fronteras con la participación especial de Indrid Grudke.

domingo 15 de noviembre de 2026 | 22:20hs.

Con una gran puesta en escena y desafiando al mal clima, se realizó el desfile de alta costura Mision.Es Experiencia con diseñadores de renombre en Puerto Iguazú. La actividad fue a beneficio del único Hospital de Salud Mental de Misiones organizado por Ana María Sánchez y su hija July quien también es diseñadora de tejidos. Gracias al apoyo de grandes marcas el evento logro recaudar más de 22 millones de pesos que fueron directamente depositados a la cuenta de la cooperadora del hospital, sin intermediarios.

La actividad fue pensada para ayudar a solventar gastos del Hospital Dr. Ramon Carrillo de Posadas, cada persona que asistió al evento realizo una donación de dinero a voluntad, dicha donación fue a cambio del derecho a espectáculo. Desde el hospital agradecieron a cada una de las personas que aportaron su granito de arena y anticiparon que ese dinero será invertido en tecnología del Hospital nivel I.

En lo que respecta al desfile, grandes diseñadores concurrieron con sus marcas, y deslumbraron a los presentes. Abrió el desfile Ingrid Grudke que fue ovacionada por el público, lucía un diseño exclusivo de los diseñadores Pucheta Paz. La modelo misionera rápidamente se cambió el look para cerrar el desfile de la marca con un espectacular vestido de novia. Los diseñadores remarcaron que trataron de mostrar un poco de sus diseños y antes de retirarse elogiaron las bondades de Misiones y los hermosos paisajes iguazuenses.

Uno a uno los diseñadores engalanaron la velada con diseños que sorprendieron al público, la lluvia también se hizo presente primero con una leve llovizna y luego con una intensa caída de agua, no obstante, no se interrumpió y todos los profesionales de la moda mostraron sus colecciones de la mano de excelentes modelos con la participación especial de Íngrid Grudke.

Hubo sorteos para el público presente gracias a la colaboración de las empresas que apoyaron el evento. Diseñadores dejaron entre ver su intención de volver en una próxima oportunidad y desde la organización no descartan la posibilidad de repetir el evento el año próximo.