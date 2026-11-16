Santiago Peña cumple años en prisión tras su destitución en Paraguay

El expresidente paraguayo pasa su cumpleaños detenido e imputado, tras ser destituido en medio de la crisis de Ueno Bank, que también puso bajo investigación el manejo de fondos públicos y previsionales.

lunes 16 de noviembre de 2026 | 7:45hs.

Felicidad absoluta de Peña, hace un año, con Alliana, quien asumió tras su destitución. "Un amigo y hermano de la vida".

El expresidente paraguayo Santiago Peña cumple este lunes 48 años, en prisión, detenido e imputado formalmente por una serie de graves delitos, tras su salida del poder en medio de la crisis de Ueno Bank. Su caída ocurrió luego de que el escándalo financiero que se llevó puesto a múltiples figuras del ámbito financiero del vecino país, debilitara el respaldo de su propio sector político.

Peña llegó a la Presidencia en 2023, con el apoyo de Horacio Cartes y mayoría colorada en ambas cámaras del Congreso. Antes había sido ministro de Hacienda durante el gobierno del propio Cartes y candidato presidencial del movimiento Honor Colorado.

La crisis que lo privó de la libertad se profundizó tras el cierre de las operaciones de Ueno Bank, el 3 de noviembre. Peña había tenido una participación accionaria en la entidad y, según la publicación del diario Última Hora, se desprendió de sus acciones en marzo de 2025, cuando ya llevaba casi dos años en el Gobierno.

El caso también puso bajo cuestionamiento las inversiones del Instituto de Previsión Social en el banco. Entre ellas, la compra de bonos por G. 250.000 millones, aprobada en agosto de 2024, luego de dos reuniones entre Peña y el entonces titular del IPS.

En medio de la crisis, Peña negó responsabilidad en las irregularidades investigadas e intentó contener el impacto financiero. Sin embargo, perdió el respaldo de Cartes y de su sector, mientras avanzaba el pedido de juicio político. Acorralado, renunció por video en redes sociales, impesando para una figura polítiva de su envergadura, lo que no le fue aceptado para que no siga teniendo fueros.

Finalmente el Senado aprobó su destitución con 44 votos y el vicepresidente Pedro Alliana asumió la Presidencia, mostrandose despegado del escándalo aunque durante el tiempo que gobernó siempre fue aliado de Peña.

Peña quedó detenido e imputado junto con otros exfuncionarios, mientras continúan las investigaciones sobre el derrumbe de la entidad y el destino de los fondos. No está en prisión, sino en un cuerpo militar, donde se espera que hoy lo visite su familia.