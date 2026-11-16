Lunes sofocante precede a un martes con tormentas y marcado alivio térmico

La Dirección de Meteorología y Prevención de Riesgos Naturales (OPAD) sostiene advertencia celeste por calor extremo este lunes y emitió advertencia amarilla por lluvias y tormentas desde el martes.

lunes 16 de noviembre de 2026 | 7:21hs.

Foto: María De Perini

Para este lunes 16 de noviembre, la atmósfera se presentará con nubosidad variable y un calor agobiante generalizado en todo el territorio provincial. La probabilidad de precipitaciones se ubica entre el 10% y el 25%, limitándose a probables chubascos muy dispersos hacia el atardecer con acumulados escasos que rondarían entre 1 y 3 mm. El viento soplará del sector norte a velocidades de 7 a 15 km/h, con ráfagas vespertinas que podrían alcanzar los 25 km/h. En cuanto a las temperaturas, la mínima provincial fue de 19°C en San Pedro, mientras que la máxima provincial tocará los 35°C en Posadas, elevando la sensación térmica hasta los 41°C debido al alto porcentaje de humedad reinante.

Durante el martes 17 de noviembre, el ingreso de una masa de aire inestable provocará un cambio rotundo de tiempo, con cielo cubierto y el desarrollo de tormentas eléctricas moderadas a fuertes. Las probabilidades de lluvia escalarán al 75% y 85%, estimándose acumulaciones pluviales de 15 a 35 mm distribuidas a lo largo de la jornada. El viento iniciará del cuadrante norte entre 11 y 18 km/h, pero rotará gradualmente hacia el sector sur con ráfagas puntuales que podrían superar los 40 km/h en áreas convectivas. Se prevé una mínima provincial de 21°C en Bernardo de Irigoyen y una máxima provincial que apenas llegará a los 29°C en la capital misionera, interrumpiendo el régimen de calor extremo previo.

Hacia el miércoles 18 de noviembre, perdurará la inestabilidad sobre la región con abundante nubosidad y ambiente húmedo. La probabilidad de lluvias se mantendrá elevada, en torno al 70% y 90%, registrándose precipitaciones aisladas y mejoras temporarias que dejarán acumulados de entre 10 y 20 mm. La circulación del viento se establecerá preferentemente del este a intensidades leves de 10 a 16 km/h, con ráfagas que no sobrepasarían los 30 km/h. Los valores térmicos exhibirán una mínima provincial de 20°C en localidades de la zona centro como Oberá y una máxima provincial estimada en 33°C en Posadas, generando condiciones de ambiente pesado y caluroso hacia las horas de la tarde.

Debido al índice extremo de radiación solar y el alto riesgo de incendios vigente para hoy, se sugiere limitar la exposición al sol en las horas centrales, consumir abundante agua y no encender fuego en zonas rurales, además de asegurar techos y canaletas ante el arribo de las tormentas previstas.