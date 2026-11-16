Un camionero de Bernardo de Irigoyen murió en un choque en Brasil

El misionero conducía un camión que transportaba bobinas de papel cuando chocó con otro vehículo de igual porte que llevaba madera. Ambos camioneros murieron en el lugar.

lunes 16 de noviembre de 2026 | 7:12hs.

Imagen difundida por medios del vecino país.

Roberto Adrián Fernandes da Rosa, oriundo de Bernardo de Irigoyen y de profesión camionero, falleció al chocar con otro camión en la ruta PR-151, en el estado de Paraná, Brasil. Era padre de tres hijos y trabajaba para una empresa de Dionísio Cerqueira, Santa Catarina. El siniestro ocurrió el sábado, alrededor de las 19.35, sobre el puente del río Lambari, a la altura del kilómetro 233, en Jaguariaíva. Según reportes de la Policía Rodoviaria del vecino país, los camiones circulaban en sentidos opuestos.

Fernandes da Rosa conducía un Iveco S-WAY 480 6x2, con patente de Dionísio Cerqueira, que transportaba bobinas de papel. El otro vehículo era un Scania P 360, matriculado en Imbituva, Paraná, que llevaba madera fraccionada.

De acuerdo con testimonios recogidos en el lugar, el Scania habría perdido el control y volcado sobre la calzada. El camión conducido por el misionero no habría alcanzado a esquivarlo. Las causas del choque siguen bajo investigación.

Los dos camioneros murieron en el lugar. El impacto provocó daños importantes en los vehículos y sus cargas; el semirremolque del Scania cayó fuera de la ruta, en una zona de difícil acceso. "Personal de emergencia y efectivos de la Quinta Compañía del Batallón de Policía Rodoviaria, con base en Piraí do Sul, intervinieron en el operativo. La ruta quedó obstruida mientras retiraban los restos de los vehículos y la carga esparcida sobre el puente", informaron medios del vecino país.