Campo Viera: le robó dinero a su pareja y la arrastró por el suelo, fue detenido en un colectivo

La víctima denunció que fue arrastrada por el suelo y sufrió lesiones en la zona de una cesárea reciente. El sospechoso fue interceptado en un colectivo sobre la ruta 14 y quedó a disposición de la Comisaría de la Mujer.

domingo 15 de noviembre de 2026 | 23:00hs.

Un hombre de 31 años fue detenido tras ser acusado de robarle 250 mil pesos y agredir físicamente a su pareja, de 24 años, en una vivienda del barrio Oeste de Campo Viera.

El episodio fue denunciado este domingo al mediodía. De acuerdo con lo expresado por la víctima, el acusado ingresó al domicilio y le exigió dinero correspondiente al salario de sus hijos. Ante la negativa de la mujer, habría arrastrado por el suelo, provocándole lesiones en la zona de la sutura de una cesárea de emergencia que le habían practicado el 31 de octubre, tras la pérdida de su bebé antes de nacer.

Posteriormente, el sospechoso habría sustraído la suma de 250 mil pesos y abandonado el lugar. A partir de la denuncia, personal policial inició las tareas investigativas y estableció que el hombre viajaba en una empresa de colectivo con destino a San Pedro.

En el marco de un seguimiento controlado, y con la colaboración de efectivos de la Unidad Regional XI y de la Comisaría de Salto Encantado, el transporte fue interceptado sobre la ruta nacional 14, a la altura del kilómetro 945, donde se concretó la detención del acusado.

El detenido fue trasladado a Campo Viera con la colaboración de la División Comando local y quedó a disposición de la Comisaría de la Mujer, que intervino en las actuaciones por el robo y las lesiones agravadas por el vínculo.