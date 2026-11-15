Posadas: decomisaron drogas y elementos vinculados para su comercialización en Villa Cabello

El procedimiento se llevó a cabo en el marco de una investigación por presunta comercialización de drogas a cargo de la Justicia Federal.

domingo 15 de noviembre de 2026 | 23:40hs.

Con una orden emitida por la Justicia Federal, efectivos de Infantería y Drogas Peligrosas de la Policía de Misiones irrumpieron en un inmueble investigado por presunta comercialización de estupefacientes. Durante el procedimiento, los efectivos incautaron marihuana, una balanza de precisión y un teléfono celular.

La Policía de Misiones allanó una vivienda del barrio Villa Cabello, en Posadas, en el marco de una investigación por presunta venta de drogas. El operativo se llevó a cabo de manera conjunta entre la Dirección Guardia de Infantería y Drogas Peligrosas de la Unidad Regional I.

La intervención se concretó cerca de las 21:20, en un departamento de la Chacra 138, por disposición de la Justicia Federal, en una causa por infracción a la Ley Nacional de Estupefacientes Nº 23.737.

Durante la requisa, los efectivos secuestraron dos envoltorios de marihuana, de 109 y 21 gramos, además de una balanza de precisión y un teléfono celular Motorola G-06, perteneciente a la pareja de uno de los investigados. La sustancia incautada fue valuada en aproximadamente medio millón de pesos.

Por otra parte, se mantiene activo un operativo policial con la participación de agentes de Investigaciones y Drogas Peligrosas para lograr la captura de los implicados, quienes ya fueron identificados, pero no fueron hallados en el inmueble al momento del allanamiento. Las actuaciones continúan bajo intervención de la Justicia Federal.