Un nuevo descarrilamiento de un tren en España dejó al maquinista herido y afectó los servicios

El accidente ocurrió durante la madrugada de este domingo en la línea que conecta Madrid con Ávila. La circulación ferroviaria quedó interrumpida entre dos localidades y Renfe implementó un servicio alternativo de autobuses.

lunes 16 de noviembre de 2026 | 7:50hs.

Un nuevo accidente ferroviario generó preocupación en España este domingo, luego de que una locomotora de un tren de mercancías descarrilara en la línea que une Madrid con Ávila. El hecho ocurrió alrededor de las 3.48, entre las localidades de Robledo de Chavela y Zarzalejo, en la Comunidad de Madrid, y dejó al maquinista con heridas leves.

Según informaron fuentes de Emergencias de la Comunidad de Madrid, el conductor sufrió dolores en la espalda y fue trasladado al hospital Puerta de Hierro para recibir atención médica. Su estado no revestía gravedad.

A raíz del siniestro, el administrador de infraestructuras ferroviarias Adif dispuso la interrupción de la circulación entre Zarzalejo y Robledo de Chavela. La medida afectó los servicios de media distancia que conectan Madrid con Ávila, por lo que Renfe puso en marcha un operativo alternativo con autobuses para garantizar el traslado de los pasajeros.

Preocupación por la seguridad ferroviaria

El nuevo episodio se produjo en medio de una creciente preocupación por la seguridad del sistema ferroviario español, que durante este año registró dos accidentes de gravedad con numerosas víctimas fatales.

En enero, un choque entre dos trenes de alta velocidad en Adamuz, en la provincia de Córdoba, dejó 46 muertos y más de un centenar de heridos. El siniestro involucró a un tren Alvia que cubría el trayecto entre Madrid y Huelva y una formación de Iryo que circulaba entre Málaga y Madrid.

El segundo accidente ocurrió el 28 de octubre en Urda, Toledo, cuando un tren AVE de Renfe chocó contra una formación de Iryo que se encontraba detenida. El impacto provocó el descarrilamiento de varios vagones y dejó un saldo de 69 fallecidos y más de 200 heridos, según los balances difundidos tras la tragedia.

Crisis política y reclamos de los trabajadores

La sucesión de accidentes profundizó la crisis política y sindical en el sector ferroviario. En ese contexto, el entonces ministro de Transportes, Óscar Puente, dejó su cargo en medio de los cuestionamientos por la gestión y las condiciones de seguridad del sistema.

Por su parte, los trabajadores ferroviarios reclamaron medidas para reforzar los controles, mejorar el mantenimiento de las vías y garantizar condiciones seguras tanto para el personal como para los pasajeros. Los reclamos también derivaron en convocatorias de huelga y protestas.

Aunque el descarrilamiento de este domingo no provocó víctimas fatales, volvió a poner en discusión el estado de la infraestructura ferroviaria española, mientras las autoridades trabajan para restablecer la circulación entre Madrid y Ávila.