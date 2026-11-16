Fue hospitalizada tras choque entre una moto y una camioneta en Posadas

El conductor de la moto, de 46 años, viajaba acompañado por la mujer. La Peugeot Partner era conducida por un hombre de 55 años. Las causas del impacto son materia de investigación.

lunes 16 de noviembre de 2026 | 8:09hs.

Foto: Policía de Misiones.

La joven, de 28 años, viajaba como acompañante en una motocicleta que colisionó con una Peugeot Partner en la esquina de Acevedo y Artigas. Fue trasladada al Hospital Favaloro para recibir atención médica. El siniestro ocurrió el domingo, cerca de las 22, en jurisdicción de la Comisaría Decimosexta. La motocicleta Zanella de 250 cilindradas circulaba por calle Acevedo, en sentido oeste-este, cuando chocó con la camioneta, que avanzaba por Artigas hacia el norte. El conductor de la moto, de 46 años, viajaba acompañado por la mujer. La Peugeot Partner era conducida por un hombre de 55 años. Las causas del impacto son materia de investigación. Personal policial acudió al lugar junto con un enfermero y trasladó a la joven al Hospital Favaloro. También se solicitó la intervención de la comisaría jurisdiccional y de la Dirección General de Policía Científica para realizar las actuaciones correspondientes.

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