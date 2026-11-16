El cambio de lugar de reclusión se produce luego de que salieran a la luz presuntos privilegios que habría recibido el ex mandatario paraguayo durante su permanencia en el Regimiento Escolta Presidencial.

lunes 16 de noviembre de 2026 | 14:09hs.

El juez penal de garantías Osmar David Legal Troche dispuso este lunes el traslado inmediato del ex presidente de Paraguay Santiago Peña Palacios a la Prisión Militar de Viñas Cué, con el objetivo de garantizar el cumplimiento efectivo de la prisión preventiva que pesa sobre el procesado desde el pasado 7 de noviembre.

La decisión fue adoptada en el marco de la causa que investiga el presunto vaciamiento de ueno bank, caratulada como “Santiago Peña Palacios y otros s/ Lesión de confianza (Ley N.º 6379) superior a 5.500 jornales y otros”.

El cambio de lugar de reclusión se produce luego de que salieran a la luz presuntos privilegios que habría recibido Peña durante su permanencia en el Regimiento Escolta Presidencial, situación que generó cuestionamientos y derivó en cambios dentro de la estructura militar.

En su resolución, Legal Troche ordenó a las autoridades de Viñas Cué adoptar todas las medidas de seguridad necesarias para proteger la vida y la integridad física del imputado. Además, solicitó la presentación de un informe detallado sobre los protocolos que serán aplicados durante su estadía en el establecimiento penitenciario.

Peña está procesado por los presuntos hechos de lesión de confianza, administración en provecho propio y asociación criminal, en el marco de la investigación sobre el supuesto esquema de vaciamiento de la entidad bancaria.

Destitución tras los privilegios

La polémica por las condiciones de reclusión del procesado también tuvo consecuencias en la cúpula militar. El presidente Pedro Alliana dispuso la destitución del coronel José David Dayub, quien se desempeñaba como comandante del Regimiento Escolta Presidencial.

Hasta el momento, Alliana no comunicó quién ocupará el cargo vacante. La decisión se dio luego de las denuncias sobre el trato preferencial que habría recibido Peña mientras permanecía bajo custodia en dicha unidad militar.

Con su traslado a Viñas Cué, la Justicia busca asegurar que la prisión preventiva se cumpla bajo las condiciones de seguridad y control correspondientes.