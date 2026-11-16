León XIV culmina su visita apostólica a Perú con una misa multitudinaria antes de regresar al Vaticano

El pontífice encabezará este lunes una celebración religiosa en la Base Aérea Las Palmas, en Lima, como actividad central de su última jornada en el país. También visitará una residencia de adultos mayores y participará de una ceremonia oficial de despedida antes de partir hacia Roma.

lunes 16 de noviembre de 2026 | 9:16hs.

El papa León XIV transita este lunes 16 de noviembre su última jornada de visita apostólica en Perú, luego de seis días de actividades que lo llevaron a recorrer distintas regiones del país y reunirse con miles de fieles, autoridades, representantes religiosos y comunidades locales.

El momento central de la despedida será una Santa Misa prevista para las 10.30 en la Base Aérea Las Palmas, ubicada en el distrito de Santiago de Surco, en Lima. Se espera una importante convocatoria de personas provenientes de distintos puntos del territorio peruano, que buscarán participar de la última celebración pública del pontífice antes de su regreso a Italia.

La agenda comenzó a las 8.30 con una visita a la Casa de Acogida de las Hermanitas de los Ancianos Desamparados, donde León XIV compartirá un encuentro con los trabajadores y adultos mayores alojados en la institución.

Posteriormente, encabezará la celebración eucarística en Las Palmas, un espacio que tiene un significado especial para la Iglesia peruana, ya que allí también ofició una multitudinaria misa el papa Francisco durante su visita al país en enero de 2018.

La jornada continuará a las 13.15 con una ceremonia oficial de despedida en la Base Aeronaval del Callao. Quince minutos después, a las 13.45, el avión papal partirá rumbo a Roma, lo que marcará el cierre de su recorrido por territorio peruano.

Un recorrido por distintas regiones del país

La última jornada llega después de un intenso domingo en el que León XIV visitó Cusco y Pucallpa. En la ciudad imperial participó de un encuentro con fieles y representantes de la piedad popular en el parque arqueológico de Sacsayhuamán y posteriormente encabezó el rezo del Ángelus frente a la Basílica Catedral.

Más tarde, se trasladó a Pucallpa, en la región amazónica, donde mantuvo un encuentro con misioneros, misioneras y representantes de los pueblos amazónicos en el Malecón Puerto Callao. También celebró una misa en la Villa Deportiva Regional de Ucayali, ante una multitud de fieles.

Luego de esas actividades, regresó a Lima durante la noche del domingo, donde permaneció en la Nunciatura Apostólica para cumplir con el último tramo de su agenda.

La visita apostólica, desarrollada entre el 11 y el 16 de noviembre, incluyó además recorridos por Chiclayo, ciudad donde Robert Prevost ejerció como obispo durante varios años y con la que mantiene un vínculo especial.

De esta manera, el pontífice concluirá seis días de encuentros pastorales y celebraciones religiosas en Perú, un país donde desarrolló parte importante de su trayectoria eclesiástica antes de asumir como máxima autoridad de la Iglesia católica.