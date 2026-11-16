Un adolescente fue apuñalado en una pelea y permanece internado en Alem

El padre del joven herido realizó la denuncia. Más tarde, el adolescente señalado como presunto agresor se presentó en la comisaría junto a su madre. El enfrentamiento habría comenzado por una disputa relacionada con una mujer.

lunes 16 de noviembre de 2026 | 8:21hs.

Imagen referencial.

El joven, de 17 años, sufrió una herida profunda en el abdomen producto de una puñalada y debió ser trasladado al hospital, donde recibió atención especializada y fue intervenido quirúrgicamente, continuando internado. El hecho ocurrió el domingo por la noche en un espacio verde de Leandro N. Alem. La Policía intervino cerca de las 22, tras una pelea entre el adolescente y otro joven de 16 años. Según las primeras actuaciones, el enfrentamiento habría comenzado por una disputa relacionada con una mujer. El personal médico constató que la víctima tenía una herida cortante de unos tres centímetros en el lado derecho del abdomen, compatible con la producida por un arma blanca. El padre del joven herido realizó la denuncia. Más tarde, el adolescente señalado como presunto agresor se presentó en la comisaría junto a su madre. Por disposición del Juzgado Correccional y de Menores de Oberá, el joven de 16 años fue notificado de la causa en presencia de su progenitora. La investigación continúa para establecer cómo ocurrió el hecho.

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